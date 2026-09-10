Era un secreto a voces, que finalmente se confirmó: el Concejo local trataría y aprobaría este jueves 10 en una nueva sesión un mensaje remitido por el municipio, autorizándolo a realizar compulsas directas de precios, contrataciones directas y modificaciones presupuestarias por vía excepcional para atender el impacto del fenómeno de “El Niño”.
¿Hay consensos? El municipio de Santa Fe podría contar con más facultades para enfrentar "El Niño"
Con modificaciones, el Concejo autorizaría al Ejecutivo a hacer contrataciones directas -por vía de compulsas de precios- e incluso modificaciones presupuestarias, destinadas a atender la emergencia hídrica. Cuáles serían los cambios.
Como se sabe, organismos meteorológicos globales están alertando la llegada de un “Niño” entre “fuerte y muy fuerte” para Santa Fe y la región. Esto implicaría precipitaciones intensas, sobre todo en el sur de Brasil y Paraguay, que impactarían directamente en la altura del río Paraná.
Ante la posibilidad de lluvias intensas y ríos altos (incluido el Salado), tanto el Gobierno provincial como la Municipalidad capitalina activaron todos mecanismos de prevención (protocolos, ejecución de obras de infraestructura, etcétera) para prepararse ante un escenario de crisis hídrica.
El Mensaje
En este contexto, como contó oportunamente El Litoral, la administración municipal a cargo de Juan Pablo Poletti declaró, primero, la emergencia hídrica en esta capital (Decreto Nº 00070/2026). Y remitió al Concejo un mensaje pidiéndole autorización para ejecutar erogaciones directas excepcionales para morigerar el impacto del fenómeno.
Esto implicaría tener facultades por fuera de las normativas vigentes y de forma transitoria y excepcional para adquirir, bienes de capital (equipos para la limpieza de desagües pluviales o zanjones a cielo abierto, entre muchos otros ejemplo) sin necesidad de llamar a licitación pública, un mecanismo administrativo que demanda tiempo.
También, hacer modificaciones del Presupuesto Municipal en curso (2026), cuyas partidas ya fueron asignadas. Muchas de éstas podrían, si el mensaje es aprobado por el Legislativo local este jueves, “redirigirse” al área de gestión del riesgo hídrico. Este es uno de los puntos que más generó tensión con el arco opositor, como contó este diario.
Cómo quedaría
Según la información a la que pudo acceder El Litoral, al despacho definitivo que llegaría al recinto y se aprobaría no se modifica en lo sustancial.
- Se autorizaría al Ejecutivo a realizar las contrataciones que resulten necesarias para atender las situaciones directamente vinculadas con la emergencia hídrica, mediante procedimientos abreviados de compulsa de precios.
- En aquellas contrataciones que se realicen para la prevención, preparación, atención y mitigación de las situaciones directamente vinculadas con la emergencia hídrica declarada, se procurará la concurrencia de oferentes mediante la compulsa abreviada de precios.
- Podrá recurrirse a la contratación directa cuando razones de urgencia impidan aguardar los tiempos propios de la compulsa de precios, o cuando no resulte posible obtener una pluralidad de ofertas.
- Finalmente, se le daría el visto bueno al municipio a efectuar las modificaciones presupuestarias que resulten necesarias para atender las erogaciones derivadas de las contrataciones y demás medidas adoptadas en el marco de la emergencia hídrica.
Control y modificaciones
Pero uno de los elementos es el control externo que habrá sobre todos estos actos administrativos de los que el municipio podrá disponer, que demandarán la erogación directa de fondos municipales (que, en definitiva, son de todos los santafesinos).
“Acompañamos el trabajo para contrarrestar y atender la emergencia hídrica, pero no le vamos a dar un cheque en blanco al municipio”, había coincido en este concepto -palabras más, palabras menos- los ediles del arco opositor Jorge Fernández (Bloque PJ) y Violeta Quiroz (Mesas de Trabajo – FR).
Con todo, se habrían incorporado al mensaje original dos artículos que refuerzan ese control sobre las erogaciones y las modificaciones presupuestarias.
- El primero propone que las acciones ejecutadas por las autorizaciones dadas al municipio y cualquier aporte no reintegrable que reciba éste en función de lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 14.477 (que declaró la emergencia hídrica en toda la provincia), serán informadas al Comité Municipal de Gestión de Riesgos.
- La segunda modificación que prosperaría en el despacho final sería la siguiente: que el Tribunal de Cuentas Municipal efectuará el control de los actos y procedimientos autorizados en el marco de la ordenanza (con las autorizaciones excepcionales dadas el Ejecutivo), y comunicará su resolución de forma mensual al Concejo Municipal.
Por último, una vez finalizada la Emergencia Hídrica, el municipio deberá remitir al Deliberativo dentro de los 45 días posteriores “un informe detallado y documentado sobre la totalidad de las contrataciones y modificaciones presupuestarias efectuadas en virtud de las autorizaciones conferidas”. Este artículo ya estaba contemplado.
Con todo, habrá que esperar este jueves, después de las 11 horas, si se aprueba o no este tema en el recinto de Salta 2943.