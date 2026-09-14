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El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

Imagen ilustrativa Créditos: Manuel FabatiaImagen ilustrativa Créditos: Manuel Fabatia
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Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.

Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

09:05 / Lun. 14.09.2026

Obras viales

Entre los sectores con trabajos se encuentran la Ruta 5 entre RP 2 y Recreo, la Ruta 10 entre RP 70 y Pilar, la Ruta 21 entre RN 9 y el acceso a Cargill y la Ruta 41-s entre Bernardo de Irigoyen y la AP01.

08:36 / Lun. 14.09.2026

Reducción de calzada por obras

En Autopista Santa Fe - Rosario desde el KM 117 a KM 122, altura de Desvío Arijón - Sentido a Santa Fe.

07:28 / Lun. 14.09.2026

RN A012 y RN 34

Se mantiene el corte total en la intersección por las obras de mantenimiento vial entre Ricardone y Roldán. El sector cuenta con señalización y banderilleros.

Los vecinos del barrio ubicado al norte de la ruta pueden acceder por el camino alternativo paralelo a la A012. El desvío es exclusivo para vehículos livianos.

Los camiones no pueden circular entre RN 1V 09 y RN 34, excepto aquellos que se dirigen al Parque Industrial de Roldán. El acceso al parque se mantiene habilitado por A012 y RN 1V 09.

Los vecinos del barrio ubicado al sur pueden ingresar y salir por la banquina habilitada sobre la A012. El paso está permitido únicamente para vehículos livianos.

07:28 / Lun. 14.09.2026

Ruta Nacional A012

Continúan los trabajos de reparación de calzada en el intercambiador con la Autopista Rosario-Buenos Aires. Se realizan cortes progresivos según el avance de las tareas.

07:28 / Lun. 14.09.2026

Puente Carretero Santa Fe-Santo Tomé

Continúan los cambios en el tránsito por las obras del nuevo puente y sus accesos. En Santo Tomé, el tránsito debe desviarse por Macia, Colón y Mitre.

En la cabecera santafesina está habilitado un desvío hacia la traza norte recientemente construida. La mano hacia Santo Tomé funciona con doble sentido entre el puente de Circunvalación y el ingreso al puente carretero.

Se recomienda circular con extrema precaución, respetar la señalización y prever demoras mayores a las habituales. Como alternativa, se puede utilizar la Autopista Rosario-Santa Fe.

07:27 / Lun. 14.09.2026

Ruta Nacional A012

Desde este lunes hay un corte total entre la RP 25 (Camino de la Cremería) y la vieja Ruta 9, por trabajos de mantenimiento vial en el tramo hacia Ricardone. Hay señalización y vallas en el sector. Se recomienda prever demoras.

07:27 / Lun. 14.09.2026

Autopista Rosario-Buenos Aires

Se registró un derrame de cereal sobre la colectora, a la altura de Alvear, en sentido hacia Rosario. Se recomienda circular con máxima precaución.

06:52 / Lun. 14.09.2026

Autopista Santa Fe - Rosario

Balizamiento en el KM 120, altura de Desvío Arijón | Maquinarias en cantero central, en zona de obra

OBRAS: Desde el KM 117 a KM 122, altura de Desvío Arijón - Sentido a Santa Fe | Reducción de calzada por obras - Circular con precaución

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