Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Obras viales
Entre los sectores con trabajos se encuentran la Ruta 5 entre RP 2 y Recreo, la Ruta 10 entre RP 70 y Pilar, la Ruta 21 entre RN 9 y el acceso a Cargill y la Ruta 41-s entre Bernardo de Irigoyen y la AP01.
Reducción de calzada por obras
En Autopista Santa Fe - Rosario desde el KM 117 a KM 122, altura de Desvío Arijón - Sentido a Santa Fe.
RN A012 y RN 34
Se mantiene el corte total en la intersección por las obras de mantenimiento vial entre Ricardone y Roldán. El sector cuenta con señalización y banderilleros.
Los vecinos del barrio ubicado al norte de la ruta pueden acceder por el camino alternativo paralelo a la A012. El desvío es exclusivo para vehículos livianos.
Los camiones no pueden circular entre RN 1V 09 y RN 34, excepto aquellos que se dirigen al Parque Industrial de Roldán. El acceso al parque se mantiene habilitado por A012 y RN 1V 09.
Los vecinos del barrio ubicado al sur pueden ingresar y salir por la banquina habilitada sobre la A012. El paso está permitido únicamente para vehículos livianos.
Ruta Nacional A012
Continúan los trabajos de reparación de calzada en el intercambiador con la Autopista Rosario-Buenos Aires. Se realizan cortes progresivos según el avance de las tareas.
Puente Carretero Santa Fe-Santo Tomé
Continúan los cambios en el tránsito por las obras del nuevo puente y sus accesos. En Santo Tomé, el tránsito debe desviarse por Macia, Colón y Mitre.
En la cabecera santafesina está habilitado un desvío hacia la traza norte recientemente construida. La mano hacia Santo Tomé funciona con doble sentido entre el puente de Circunvalación y el ingreso al puente carretero.
Se recomienda circular con extrema precaución, respetar la señalización y prever demoras mayores a las habituales. Como alternativa, se puede utilizar la Autopista Rosario-Santa Fe.
Ruta Nacional A012
Desde este lunes hay un corte total entre la RP 25 (Camino de la Cremería) y la vieja Ruta 9, por trabajos de mantenimiento vial en el tramo hacia Ricardone. Hay señalización y vallas en el sector. Se recomienda prever demoras.
Autopista Rosario-Buenos Aires
Se registró un derrame de cereal sobre la colectora, a la altura de Alvear, en sentido hacia Rosario. Se recomienda circular con máxima precaución.