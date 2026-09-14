Pronóstico

Mañana fresca y tarde agradable este lunes en la ciudad de Santa Fe

La jornada comenzó con 8,3°C y cielo mayormente nublado en la ciudad de Santa Fe. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada sin lluvias, con una máxima de 18°C. Desde el martes, las temperaturas irán en ascenso y se espera un cierre de semana más cálido.