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Domingo fresco y nublado en la ciudad de Santa Fe

La ciudad de Santa Fe comenzó este domingo con 8°C, cielo cubierto y viento del sur. Se espera una jornada fresca, con una máxima de 13°C y baja probabilidad de precipitaciones. Desde el lunes, las temperaturas comenzarán a subir.

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La ciudad de Santa Fe comenzó este domingo 13 de septiembre con una temperatura de 8°C, sensación térmica de 5,2°C y cielo cubierto, de acuerdo con los datos registrados a las 6 de la mañana. La humedad era del 79%, la presión atmosférica alcanzaba los 1031,4 hPa y el viento soplaba del sector sur a 17 kilómetros por hora.

La jornada tendrá características frescas y cielo mayormente nublado. El Servicio Meteorológico Nacional prevé una temperatura mínima de 6°C y una máxima de 13°C, con una probabilidad de precipitaciones de entre 0 y 10% durante la mañana y la tarde, mientras que durante la noche no se esperan lluvias.

El sol salió a las 7:04 y se pondrá a las 18:54, por lo que la jornada contará con casi 12 horas de luz natural.

clima Créditos: Flavio RainaImagen ilustrativa Créditos: Flavio Raina

Cómo estará el tiempo durante este domingo

Durante la mañana se espera cielo mayormente nublado, con una temperatura cercana a los 6°C. El viento tendrá una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora y predominará del este.

Hacia la tarde, las condiciones continuarán con cielo nublado y la temperatura llegará al valor máximo previsto de 13°C. La probabilidad de precipitaciones seguirá siendo baja, entre 0 y 10%, mientras que el viento disminuirá su intensidad y se ubicará entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Durante la noche, el cielo volverá a presentarse mayormente nublado. La temperatura estimada será de alrededor de 11°C, con viento del este de entre 7 y 12 kilómetros por hora y sin probabilidad significativa de lluvias.

De esta manera, el domingo tendrá como característica principal el ambiente fresco y la presencia de nubosidad, aunque sin un escenario de lluvias importantes para la ciudad.

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Pronóstico extendido

El comienzo de la semana marcará un cambio gradual en las temperaturas. El lunes se espera una mínima de 6°C y una máxima de 18°C, lo que representará una recuperación térmica respecto del domingo.

Para el martes, el pronóstico anticipa una mínima de 9°C y una máxima de 20°C. El ascenso continuará durante el miércoles, cuando se prevén 8°C de mínima y 20°C de máxima.

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