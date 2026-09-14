Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tendrán este lunes 14 de septiembre una extensa programación deportiva, con competencias desde primera hora de la mañana y actividad repartida entre distintos escenarios de la provincia.
Juegos Suramericanos: la agenda completa del lunes 14 de septiembre en Santa Fe
La jornada reúne gimnasia, natación, hockey, ciclismo, boxeo y otras disciplinas, con actividad desde las 8.30 y distintas sedes.
La grilla oficial contempla gimnasia artística, patinaje artístico, vóley playa, bochas, boxeo, ciclismo BMX y de montaña, saltos ornamentales, equitación, esports, esgrima, hockey, pentatlón moderno, patinaje de velocidad, natación y levantamiento de pesas.
La actividad comenzará a las 8.30, con las pruebas de clasificación de gimnasia artística femenina, y se extenderá durante toda la jornada.
La actividad de la mañana
A las 8.30, en la Arena Invencible, se desarrollarán las cuatro clasificaciones femeninas de gimnasia artística: salto, barras asimétricas, viga de equilibrio y suelo.
A las 9, la programación continuará con esports y natación. En L2 Arena se disputarán partidos de la fase de grupos de Valorant masculino, mientras que en el Centro Acuático Provincial comenzarán las series de 100 metros espalda femenino y masculino.
También desde las 9.30 habrá actividad en ciclismo de montaña, con las finales femenina y masculina de cross-country, mientras que el patinaje de velocidad tendrá sus primeras pruebas de 200 metros contrarreloj.
El vóley playa tendrá dos partidos de la fase de grupos, a las 10 y 11, ambos en el Rural Predio Mayor Court. A la misma hora comenzarán las rondas de grupos de la espada femenina individual en esgrima y el partido de hockey femenino entre Argentina y Paraguay.
En bochas, la programación comenzará a las 9.30, con partidos de la modalidad mixta Punta Raffa correspondientes a la fase de grupos.
Las competencias de la tarde
El cronograma continuará al mediodía con distintas definiciones. A las 12, el patinaje artístico tendrá el programa libre masculino, mientras que a las 12.15 se desarrollarán las pruebas de adiestramiento ecuestre, tanto por equipos como individuales.
El ciclismo BMX Freestyle tendrá a las 12.25 la clasificación individual masculina en la modalidad Park. En levantamiento de pesas, a las 12 comenzará el Grupo A masculino de hasta 60 kilos y a las 14 será el turno femenino hasta 49 kilos.
Los saltos ornamentales tendrán a las 13 la final masculina de trampolín de tres metros en el Centro Acuático Provincial. A las 14, el pentatlón moderno disputará la ronda de clasificación de esgrima individual masculina.
El boxeo concentrará actividad desde las 15, con los cuartos de final femeninos de hasta 54 kilos. También a esa hora se jugará el partido de hockey masculino entre Argentina y Perú.
Durante la tarde, el patinaje artístico tendrá a las 15 la danza estilo femenina y a las 17 la masculina. En levantamiento de pesas, a las 16 competirán los varones de hasta 65 kilos y a las 18 las mujeres de hasta 53 kilos.
La programación de natación prevista en la grilla se concentra en las primeras horas de la jornada, mientras que el cierre deportivo tendrá además las últimas pruebas del día en levantamiento de pesas y otras disciplinas.