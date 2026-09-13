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Pascual Di Tella ganó el primer oro argentino en los Juegos Suramericanos

El esgrimista porteño se impuso 15-12 ante el venezolano Eliecer Romero en la final de sable individual y le dio a la delegación nacional su primera medalla dorada.

El argentino conquistó el oro en la primera jornada de los Suramericanos.El argentino conquistó el oro en la primera jornada de los Suramericanos.
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Pascual Di Tella quedó en la historia de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El esgrimista argentino se consagró campeón en la prueba de sable individual y consiguió la primera medalla de oro para la delegación nacional en la competencia.

El porteño derrotó este domingo por 15-12 al venezolano Eliecer Romero en la definición disputada en Santa Fe. El triunfo llegó ante uno de los principales candidatos al título y permitió que Argentina celebrara su primera consagración dorada en esta edición de los Juegos.

Romero llegaba a la definición con importantes antecedentes internacionales. El venezolano ocupa el puesto 39 del ranking mundial y había obtenido la medalla de bronce en el Campeonato Panamericano disputado este año. También había conseguido un tercer puesto en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Domingo dorado para el esgrima nacional.Domingo dorado para el esgrima nacional.

Un camino con duelo argentino

Di Tella tuvo que superar distintos cruces durante la jornada para alcanzar la definición. En las semifinales se enfrentó con otro representante argentino, Juan Bacha, a quien derrotó para avanzar al combate decisivo.

La actuación de Bacha también tuvo recompensa. El argentino obtuvo la medalla de bronce y completó, junto con Di Tella, una jornada destacada para la esgrima nacional en Santa Fe.

Antes de llegar a las instancias decisivas, Di Tella había conseguido triunfos ante representantes de Brasil, Chile, Perú, Colombia y Paraguay. En los cuartos de final superó por 15-5 al brasileño Bruno Pekelman.

El recorrido incluyó además una particularidad: durante la fase previa, el argentino había caído por 5-2 ante Eliecer Romero. En la definición, sin embargo, logró revertir ese antecedente y se quedó con el combate más importante del día.

Di Tella, medalla de oro en esgrima.Di Tella, medalla de oro en esgrima.

Un logro para el sable argentino

La conquista tiene además un valor histórico para la especialidad. Según los antecedentes difundidos tras la competencia, Di Tella se convirtió en el primer sablista argentino en conseguir una medalla de oro individual en los Juegos Suramericanos en 36 años.

El esgrimista ya había representado al país en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde fue el único argentino de la disciplina. En aquella competencia consiguió avanzar una ronda antes de quedar eliminado frente al egipcio Ziad Elsissy, entonces número uno del ranking mundial.

Ahora, en Santa Fe, Di Tella volvió a ser protagonista en una competencia multideportiva y alcanzó uno de los títulos más importantes de su carrera. Su victoria ante Romero no solo significó el primer oro argentino de los Juegos Suramericanos 2026, sino también una actuación destacada de la esgrima nacional frente a su público.

Con el triunfo de Di Tella y la medalla de bronce de Bacha, la delegación argentina sumó dos preseas en sable individual masculino durante una jornada que quedará marcada por la primera consagración dorada de la competencia.

12 - 26 de septiembre de 2026
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