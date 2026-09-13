Brasil llegó a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con una delegación cercana a los 482 atletas y una preparación que había comenzado mucho tiempo antes. Para el país, la competencia representó una instancia importante dentro del camino hacia los próximos desafíos del ciclo olímpico.
Brasil trajo a Santa Fe sus mejores atletas para competir al máximo nivel en los Juegos Suramericanos
Yane Márcia Campos da Fonseca Marques, jefa de Misión de Brasil, destacó la importancia de los Juegos dentro del calendario deportivo y valoró el trabajo conjunto entre atletas, equipos y organización.
“Venimos con una gran delegación, los mejores atletas que tenemos y para nosotros es de verdad una competencia muy importante”, explicó Yane Márcia Campos da Fonseca Marques, jefa de Misión de Brasil. También destacó que había 14 posibilidades de clasificación para los Juegos Panamericanos del año siguiente, que a su vez otorgaban plazas para los Juegos Olímpicos.
Una preparación basada en el trabajo conjunto
La representante brasileña señaló que una de las principales fortalezas de la delegación fue la articulación entre los atletas, los jefes de equipo y el Comité Olímpico de Brasil. El trabajo con la organización de Santa Fe 2026 había comenzado con anticipación, con el objetivo de que cada deportista llegara listo para entrenar, competir y buscar sus mejores resultados.
“La nuestra fortaleza es la parceria, unión, fuerza”, resumió. Para Yane, ese vínculo permitió acompañar a los integrantes de la delegación en cada etapa y generar las condiciones necesarias para que pudieran concentrarse en su desempeño deportivo.
La jefa de Misión también remarcó que Brasil había llevado a sus mejores representantes en todas las disciplinas. Por eso, evitó señalar un deporte por encima de otro y aseguró que la atención estaba puesta en el conjunto de los atletas.
Una experiencia para distintas generaciones
Además del rendimiento deportivo, Brasil valoró el intercambio que se produjo entre atletas de distintas edades y trayectorias. La delegación reunió a deportistas experimentados con otros que participaban por primera vez en una competencia de esta magnitud.
“Valorizamos mucho este intercambio y la experiencia que queda para toda la vida”, expresó Yane. En ese sentido, comparó la dimensión de los Juegos Suramericanos con una experiencia olímpica, aunque en una escala menor, por la convivencia entre numerosos deportistas, equipos y disciplinas.
Para la representante brasileña, el desafío también consistió en cuidar cada detalle para que los jóvenes y los más experimentados pudieran disfrutar una participación inolvidable. Santa Fe 2026 fue, así, una oportunidad para competir al máximo nivel, compartir culturas y fortalecer los lazos deportivos de la región.