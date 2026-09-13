Juegos Suramericanos

¡El Invencible se enciende!: llegan “La Garra” y “Los Gladiadores”

Tiene una capacidad para más de 3.000 personas sentadas en tribunas y 140 en los palcos. La prensa tendrá 74 posiciones de trabajo. Es la obra más imponente en la ciudad de Garay: se hizo todo de cero.