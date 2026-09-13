No falta casi nada. La verdad que eriza la piel ver cómo los Juegos Suramericanos cambiaron la geografía y el ritmo de una parte importante de la capital de la provincia invencible de Santa Fe. Porque para llegar al imponente “Invencible Santa Fe” hay que recorrer en su totalidad el nuevo y necesario Bulevar Taca: se arranca desde la puntita del Lago donde está un Fant Fest que va a explotar con miles de santafesinos, pasa por el ahora “Euro-CARD” (i-m-p-o-n-e-n-t-e) y al toque aparece la nueva cancha de agua de la Asociación Santafesina de Hockey, donde un “quijotesca” sueño del “Pato” López lograron traer a “Leonas” y “Leones” para la palangana más linda del mundo.
¡El Invencible se enciende!: llegan “La Garra” y “Los Gladiadores”
Tiene una capacidad para más de 3.000 personas sentadas en tribunas y 140 en los palcos. La prensa tendrá 74 posiciones de trabajo. Es la obra más imponente en la ciudad de Garay: se hizo todo de cero.
Como si todo eso fuera poco, en el fondo de ese bulevar de sueños enteros que hace años estuvieron rotos en esta ciudad, aparece el icónico “Invencible Santa Fe”. Por el Lago, el Fant Fest, las canchas de hockey más el “Euro-CARD”, con el Multipróposito como cereza del postre, Santa Fe tiene de ahora en más su propia “Silicon Valley” deportiva.
En pocas horas, el Balonmano estrenará el Invencible de manera única, oficial e histórica, en el marco de los Juegos Suramericanos. Los santafesinos le pondrán color y calor para alentar a “La Garra” y a “Los Gladiadores”, apodos bien ganados de nuestros seleccionados criollos.
El “Invencible Santa Fe” está ubicado dentro del predio del CARD (Centro de Alto Rendimiento Deportivo) de Santa Fe que se encuentra en la zona sur de la ciudad y que junto al Instituto Superior de Educación Física y a las instalaciones de la Asociación Santafesina de Hockey conforman un polo deportivo de referencia en la región.
El estadio fue pensado como un elemento regular de líneas sencillas, estratificado en dos piezas: el basamento de carácter más etéreo que transparenta los usos del edificio hacia el exterior y sobre este; y un segundo volumen más opaco que encierra las funciones de menor exposición y que alcanza el remate del edificio. Este último se encuentra envuelto por una piel de chapa galvanizada perforada que otorga homogeneidad y completa la imagen deseada.
El aforo total previsto para el edificio es de 3.472 personas (3.332 sentadas en tribunas y 140 en palcos) con 74 posiciones para prensa (40 pupitres en zona baja y 17 cabinas de transmisión para dos personas cada una en zona alta). A nivel de campo de juego (en relación directa con el ingreso al edificio y en cercanía a los sanitarios) se destinan dos áreas para espectadores con movilidad reducida.
En virtud de las dimensiones de campo, el proyecto contempla un espacio deportivo apto para todas las disciplinas olímpicas indoor, como así también un amplio rango de usos recreativos, culturales y educativos.
Las instalaciones cuentan además con áreas específicas homologadas para la práctica deportiva (vestuarios jueces, salas de doping, consultorio médico, etc.) y que son de utilidad en caso de usos ampliados no deportivos. Al estar dentro del CARD, el estadio se encuentra delimitado por un cerco que define los bordes del predio; no obstante, existen espacios abiertos de acceso al edificio que están pensados como áreas que promueven la apropiación espontánea, la accesibilidad universal y que prevé una serie de áreas parquizadas que mejoran la habitabilidad del conjunto arquitectónico y califican su entorno urbano.
Los accesos generales se realizarán desde las explanadas (espacios exteriores) llegando a los cuatro ingresos que llevan a su vez a los núcleos de circulación vertical ubicados en los vértices del estadio. De esta forma tanto el ingreso como la evacuación podrán realizarse de forma segura y eficaz.
Por su parte los ingresos para autoridades (ingreso Oeste) y de prensa y delegaciones (ingreso Este) están independizados para que los diferentes circuitos funcionales no se superpongan con el de público general.
En el lado norte, el edificio cuenta con un área exterior de servicio (de acceso controlado) para la carga y descarga de material técnico, deportivo y/o logístico y de emergencia. Oportunamente puede oficiar como sector de acceso exclusivo para delegaciones, jueces, prensa y autoridades.
La diagramación del “Invencible Santa Fe” contempla que sus instalaciones admitan un máximo de hasta once (11) áreas de usos simultáneos diferentes (deportivos, educativos, culturales o sociales), incluyendo también la posibilidad de un área de uso comercial en el ala norte.
El ajuste modular y racionalidad de la propuesta permiten sacar provecho de la expresión material de sus elementos de arquitectura. Complementariamente se proyectó una equilibrada combinación de opacidades y transparencias materializadas por tabiques exteriores revestidos con material texturado y por carpinterías de aluminio y superficies vidriadas, respectivamente.
Tecnológicamente se combinan obra húmeda por colado (estructuras resistentes y algunos tabiques divisorios) y obra seca por montaje (tabiques, cielorrasos y piel exterior).
“Se trata de un proyecto que, por escala e imagen urbana, se convertirá en conjunto con la totalidad del predio del CARD y el Parque Museo de la Constitución (ubicado sobre la margen opuesta de Av. Mar Argentino) en portal urbano y polo deportivo/cultural de referencia para la región”, explican a El Litoral.
“Además de su uso en materia de actividad deportiva será también impulsor de actividades afines, de tipo turística, cultural, gastronómica, entre otras. En virtud de esto podemos afirmar que nos encontramos frente a un equipamiento de alcance regional e internacional”, agregan ante la consulta del diario de Santa Fe.
A futuro, muchos imaginan deportes de todo tipo: ni bien terminados los Juegos se vienen las finales de Copa Santa Fe y un evento internacional de Conmebol, por idea y gentileza de Nery Alberto Pumpido (el campeón del mundo que hoy es el “2” del fútbol sudamericano siempre pensando en hacer crecer su querida ciudad). Ni qué hablar con los espectáculos artísticos y musicales.
Reducir el “Invencible Santa Fe” a un escenario deportivo es injusto. Es el toque de calidad y excelencia final de un paquete de obras, tan inéditas como históricas, que llegan para cambiar no solamente una disciplina o un deporte. Las obras y estos Juegos Suramericanos cambiarán, definitivamente, el ritmo y el curso de una parte importante de la ciudad de Garay.