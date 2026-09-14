Desde la Empresa Provincial de la Energía indicaron que este lunes 14 de septiembre se realizarán cortes programados en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe.
Cortes de luz para este lunes en Santa Fe
La EPE comunicó interrupciones programadas del servicio en sectores de Santa Fe por tareas de mantenimiento.
La medida afectará el suministro eléctrico por tareas de mantenimiento y reformas en subestación. canal oficial de la EPE.
Cronograma de cortes programados
Santa Fe
08:00 - 10:00 Av. Gral. López, Corrientes, Padre Quiroga y Estrada- Misiones, Callejón El Sable, Urquiza y Av. A. del Valle- Misiones, Chaco, Av. Blas Parera e Ignacio Crespo
08:00 - 12:00 Bv. Pellegrini, Pje. Martínez, San Jerónimo y San Martín
08:00 - 12:00 Alberti, Javier de la Rosa, Estrada y Lamadrid
09:30 - 11:30 Callejón Roca, Doldán, Azopardo y Av. Peñaloza- Pasaje Leiva, Iturraspe, Av. Perón y Brasil
10:00 - 12:00 Castelli, Espora, 1° de Mayo y Av. A. del Valle
11:00 - 13:00 J. P. López, Castelli, Gaboto y Av. Peñaloza
Para verificar otras zonas o nuevas actualizaciones, se puede consultar el canal oficial de la EPE.