De acuerdo con la información difundida por la empresa, personal técnico ya trabaja en el lugar para localizar el punto exacto de la falla y avanzar posteriormente con las tareas necesarias para su reparación.
Este jueves
Falla eléctrica en la ciudad de Santa Fe: tres barrios están afectados
El inconveniente alcanza a los barrios Fomento 9 de Julio, Escalante y Mayoraz.
Corte de energía
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Qué barrios están afectados
El inconveniente registrado en la red eléctrica alcanza a tres sectores de la ciudad:
Fomento 9 de Julio.
Escalante.
Mayoraz.
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La falla se produjo en un cable subterráneo, por lo que las cuadrillas de la EPE realizan tareas de detección para determinar el sector preciso donde se originó el desperfecto.
Trabajan para detectar y reparar la falla
Desde la Empresa Provincial de la Energía señalaron que el personal se encuentra abocado a la detección y reparación del inconveniente.
Por el momento, la empresa no informó un horario estimado para la normalización del servicio en los sectores afectados. La restitución dependerá del avance de los trabajos y de la localización del desperfecto en el tendido subterráneo.
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