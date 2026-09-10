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Falla eléctrica en la ciudad de Santa Fe: tres barrios están afectados

El inconveniente alcanza a los barrios Fomento 9 de Julio, Escalante y Mayoraz.

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De acuerdo con la información difundida por la empresa, personal técnico ya trabaja en el lugar para localizar el punto exacto de la falla y avanzar posteriormente con las tareas necesarias para su reparación.

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Qué barrios están afectados

El inconveniente registrado en la red eléctrica alcanza a tres sectores de la ciudad:

Fomento 9 de Julio.

Escalante.

Mayoraz.

La falla se produjo en un cable subterráneo, por lo que las cuadrillas de la EPE realizan tareas de detección para determinar el sector preciso donde se originó el desperfecto.

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Trabajan para detectar y reparar la falla

Desde la Empresa Provincial de la Energía señalaron que el personal se encuentra abocado a la detección y reparación del inconveniente.

Por el momento, la empresa no informó un horario estimado para la normalización del servicio en los sectores afectados. La restitución dependerá del avance de los trabajos y de la localización del desperfecto en el tendido subterráneo.

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