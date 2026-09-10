La mañana de este jueves 10 de septiembre encuentra a la ciudad de Santa Fe con una temperatura de 8,1°C, cielo algo nublado y neblina. La humedad alcanza el 95% y la visibilidad se ubica en 5 kilómetros.
Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este jueves 10 de septiembre
En menos de cinco minutos, repasá las claves de este jueves: una mañana fresca y con neblina, cambios importantes en el acceso al Puente Carretero, obras en rutas y cortes programados de energía en distintos sectores de la ciudad.
Pero el clima no es el único dato que conviene mirar antes de salir. Este jueves comienza a regir una nueva configuración del tránsito en el acceso al Puente Carretero, mientras continúan obras y restricciones en diferentes rutas y accesos de la provincia.
Además, la EPE programó interrupciones del servicio eléctrico en distintos sectores de Santa Fe durante la mañana y el mediodía.
Clima: mañana fresca y una tarde que llegará a 22°C
La jornada comenzó con 8,1°C, cielo algo nublado y neblina. La humedad es del 95%, la presión atmosférica se ubica en 1012 hPa, el viento sopla del sudoeste a 4 km/h y la visibilidad alcanza los 5 kilómetros.
Para este jueves se espera una jornada parcialmente nublada, con una mínima de 10°C y una máxima de 22°C. La probabilidad de precipitaciones será baja: entre 0 y 10% durante el día.
El viento tendrá dirección predominante del este, con velocidades de entre 13 y 22 km/h durante la mañana y la tarde. Por la noche disminuirá a entre 7 y 12 km/h.
El sol salió a las 7:08 y está previsto que se ponga a las 18:52.
¿Conviene salir con abrigo?
Sí. La mañana será fresca, por lo que conviene salir con una campera o abrigo liviano. Durante la tarde la temperatura subirá hasta los 22°C, por lo que el escenario será más agradable.
El cambio llegará desde el viernes: se espera una máxima de 16°C, mientras que el sábado y domingo las temperaturas máximas rondarán apenas los 12°C.
Tránsito: atención al Puente Carretero y a Circunvalación
Este jueves comienza a funcionar una nueva configuración del tránsito en el acceso al Puente Carretero entre Santa Fe y Santo Tomé, debido al avance de las obras del nuevo enlace vial.
Con la habilitación de la calzada recientemente reconstruida de la Ruta Nacional 11, todo el tránsito será trasladado hacia ese sector para permitir el comienzo de los trabajos sobre la calzada existente.
Quienes circulen desde Santo Tomé hacia Santa Fe serán desviados hacia la calzada norte. En sentido contrario, quienes viajen desde Santa Fe hacia Santo Tomé utilizarán ese mismo sector.
El tramo funcionará con doble sentido de circulación y un carril habilitado para cada mano.
Si viajás hacia Santo Tomé
Prestá especial atención a la señalización en el acceso al Puente Carretero. El nuevo esquema concentra ambos sentidos de circulación sobre una misma calzada, por lo que pueden producirse demoras.
Si ingresás a Santa Fe por Circunvalación
También hay cambios importantes. Quedará inhabilitada la salida habitual hacia Circunvalación Sur y quienes necesiten acceder deberán continuar por los desvíos señalizados y utilizar los rulos de enlace.
Además, quienes circulen por Circunvalación en sentido norte-sur encontrarán cerrada la rampa habitual de ingreso a Santa Fe en ese sector. La alternativa indicada es continuar por Circunvalación e ingresar a la ciudad por avenida 27 de Febrero.
RN A012 y RN 34: continúa el corte total
Continúa el corte total en la intersección de la RN A012 con la RN 34, por las obras de mantenimiento vial entre Ricardone y Roldán.
Los vehículos livianos cuentan con desvíos diferenciados para los barrios ubicados al norte y al sur de la A012.
Para el tránsito pesado, la circulación está restringida entre la RN 1V09 y la RN 34, con excepción de los camiones que se dirigen al Parque Industrial de Roldán, que deben ingresar por A012 y RN 1V09.
Además, continúan los trabajos de reparación de calzada en el intercambiador de la A012 con la Autopista Rosario-Buenos Aires, donde se realizan cortes progresivos según avance la obra.
Autopista Santa Fe-Rosario y rutas
También continúan trabajos de pavimentación en distintos corredores provinciales, entre ellos las rutas 10-s, 31, 91, 2, 96 y 7-s, además de sectores de la Circunvalación de Venado Tuerto.
La recomendación general para quienes deban viajar es reducir la velocidad en zonas de obra, respetar la señalización y prever posibles demoras.
Cortes de luz: qué zonas tendrán interrupciones
La Empresa Provincial de la Energía (EPE) informó cortes programados para este jueves 10 de septiembre en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe.
Las interrupciones obedecen a trabajos de mantenimiento y reemplazo de conductores. La empresa aclara que las tareas pueden suspenderse en caso de mal tiempo.
En Santa Fe, están previstos los siguientes cortes:
08:00 a 11:00: Risso, Javier de la Rosa, Pasaje Quiroga y avenida Facundo Zuviría.
08:00 a 11:00: Calchines, Ituzaingó, Marcial Candioti y Alberdi.
08:00 a 12:00: Estrada, Aguado, Vieytes y P. Genesio.
08:00 a 12:00: French, Almonacid, San Martín y República de Siria.
09:00 a 13:00: Larrea, Beruti, I. Crespo y Diagonal Santa Fe.
09:30 a 10:30: Estado de Israel, Padre Genesio, Circunvalación Oeste y Pasaje Santa Fe.
09:30 a 11:30: Callejón Roca, Doldán, Azopardo y avenida Peñaloza.
10:00 a 12:00: Misiones, Chaco, avenida Blas Parera e Ignacio Crespo.
10:00 a 12:00: Combatientes de Malvinas, Díaz de Andino, Grandoli y Arzeno.
10:00 a 12:00: Matheu, Gorriti, 4 de Enero y 1° de Mayo.
11:00 a 14:00: Callejón Funes, Chaco, Dr. Pandolfo y Alsina.
También hay trabajos programados en Sauce Viejo y San José del Rincón.
Si vas a permanecer en una de las zonas afectadas, conviene cargar previamente celulares, disponer de iluminación de emergencia y desenchufar equipos electrónicos sensibles durante la interrupción.
También puede interesarte: actividades previstas para este jueves
La agenda oficial de Santa Fe Ciudad registra para este jueves una Feria de artesanos y alimentaria en el Parque Garay, prevista entre las 9:30 y las 13.
Además, a las 19:30 se inaugura la muestra “De Hilos y Trapos” en la Casa Museo César López Claro, ubicada en Piedras 7352. La entrada es libre y gratuita.
Si vas a concurrir, tené en cuenta los horarios y la posibilidad de encontrar mayor circulación en las inmediaciones de los lugares donde se desarrollan las actividades.
Antes de salir: el checklist de Santa Fe hoy
Antes de cerrar la puerta de casa, conviene revisar:
✅ Clima: mañana fresca, neblina y máxima de 22°C.
✅ Abrigo: llevar una campera liviana para las primeras horas.
✅ Tránsito: atención especial en Puente Carretero y Circunvalación.
✅ RN A012: continúa el corte en RN 34 y hay restricciones para camiones.
✅ Cortes de luz: revisar si tu domicilio está dentro de alguna de las zonas programadas.
✅ Agua: no hay un corte general de ASSA verificado para informar en esta actualización.
✅ Colectivos: consultar los desvíos vigentes antes de viajar.
✅ ANSES: revisar el cronograma si esperás un pago este jueves.
✅ Qué llevar: abrigo liviano y, si vas a manejar, documentación y elementos obligatorios del vehículo.
✅ Qué evitar: circular rápido en zonas de obra o tomar desvíos sin respetar la señalización.