Pronóstico

Jueves parcialmente nublado y con una máxima de 22° en la ciudad de Santa Fe

La jornada comenzó con 8,1°C, cielo algo nublado y neblina en la ciudad de Santa Fe. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa una máxima de 22°C para este jueves, mientras que desde el viernes se espera un marcado descenso de las temperaturas.