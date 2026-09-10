La ciudad de Santa Fe comenzó este jueves 10 de septiembre con una temperatura de 8,1°C, cielo algo nublado y presencia de neblina, de acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Servicio de Hidrografía Naval (SHN).
Jueves parcialmente nublado y con una máxima de 22° en la ciudad de Santa Fe
La jornada comenzó con 8,1°C, cielo algo nublado y neblina en la ciudad de Santa Fe. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa una máxima de 22°C para este jueves, mientras que desde el viernes se espera un marcado descenso de las temperaturas.
La humedad se ubicó en el 95%, mientras que la presión atmosférica fue de 1012 hPa. El viento soplaba del sudoeste a 4 km/h y la visibilidad alcanzaba los 5 kilómetros.
Para este jueves, el pronóstico oficial anticipa una jornada parcialmente nublada, sin lluvias previstas. La probabilidad de precipitaciones será de entre 0 y 10% durante el día.
La temperatura mínima prevista es de 10°C, mientras que la máxima alcanzará los 22°C durante la tarde. El viento tendrá dirección predominante del este, con velocidades de entre 13 y 22 km/h durante la mañana y la tarde.
Durante la noche, el viento disminuirá y se ubicará entre los 7 y 12 km/h, manteniéndose del este. Para ese momento, la temperatura rondará los 16°C.
Según los datos del SHN, este jueves el amanecer está previsto para las 7:08, mientras que la puesta de sol será a las 18:52.
La combinación de una mañana fresca y una tarde más templada marcará el comportamiento térmico de la jornada, aunque el escenario cambiará de manera significativa a partir del viernes.
Pronóstico extendido
El pronóstico oficial del SMN anticipa un descenso marcado de las temperaturas para los próximos días.
Viernes: se espera una mínima de 13°C y una máxima de 16°C. Será una jornada considerablemente más fresca que la del jueves.
Sábado: la temperatura continuará descendiendo. La mínima prevista es de 9°C, mientras que la máxima llegará apenas a 12°C.
Domingo: el fin de semana terminará con condiciones similares. Se pronostica una mínima de 7°C y una máxima de 12°C, por lo que será la jornada más fría del período.