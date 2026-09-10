#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
Pronóstico

Jueves parcialmente nublado y con una máxima de 22° en la ciudad de Santa Fe

La jornada comenzó con 8,1°C, cielo algo nublado y neblina en la ciudad de Santa Fe. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa una máxima de 22°C para este jueves, mientras que desde el viernes se espera un marcado descenso de las temperaturas.

Imagen ilustrativa Créditos: Manuel FabatiaImagen ilustrativa Créditos: Manuel Fabatia
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

La ciudad de Santa Fe comenzó este jueves 10 de septiembre con una temperatura de 8,1°C, cielo algo nublado y presencia de neblina, de acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Servicio de Hidrografía Naval (SHN).

La humedad se ubicó en el 95%, mientras que la presión atmosférica fue de 1012 hPa. El viento soplaba del sudoeste a 4 km/h y la visibilidad alcanzaba los 5 kilómetros.

Para este jueves, el pronóstico oficial anticipa una jornada parcialmente nublada, sin lluvias previstas. La probabilidad de precipitaciones será de entre 0 y 10% durante el día.

Mirá tambiénADN volvió al Distrito Suroeste con la meta de concientizar para mejorar el entorno y la convivencia

La temperatura mínima prevista es de 10°C, mientras que la máxima alcanzará los 22°C durante la tarde. El viento tendrá dirección predominante del este, con velocidades de entre 13 y 22 km/h durante la mañana y la tarde.

Durante la noche, el viento disminuirá y se ubicará entre los 7 y 12 km/h, manteniéndose del este. Para ese momento, la temperatura rondará los 16°C.

Según los datos del SHN, este jueves el amanecer está previsto para las 7:08, mientras que la puesta de sol será a las 18:52.

La combinación de una mañana fresca y una tarde más templada marcará el comportamiento térmico de la jornada, aunque el escenario cambiará de manera significativa a partir del viernes.

santa fe clima Crédito: Fernanco NicolaImagen ilustrativa Crédito: Fernanco Nicola

Pronóstico extendido

El pronóstico oficial del SMN anticipa un descenso marcado de las temperaturas para los próximos días.

Viernes: se espera una mínima de 13°C y una máxima de 16°C. Será una jornada considerablemente más fresca que la del jueves.

Sábado: la temperatura continuará descendiendo. La mínima prevista es de 9°C, mientras que la máxima llegará apenas a 12°C.

Domingo: el fin de semana terminará con condiciones similares. Se pronostica una mínima de 7°C y una máxima de 12°C, por lo que será la jornada más fría del período.

CLIMA EXTENDIDO
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Clima en Santa Fe
Servicio Meteorológico Nacional
Santa Fe Ciudad

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro