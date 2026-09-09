A partir de este jueves 10 de septiembre se implementarán nuevos desvíos de tránsito en la zona del acceso al Puente Carretero, en el marco del avance de la obra del nuevo enlace vial entre Santa Fe y Santo Tomé.
Puente Carretero: desde este jueves cambia la circulación en el acceso sur
Desde el jueves 10 de septiembre, se implementarán nuevos desvíos de tránsito en la zona del acceso al Puente Carretero, en el marco del avance de la obra del nuevo enlace vial.
Con la habilitación de la calzada recientemente reconstruida de la Ruta Nacional 11, todo el tránsito será trasladado hacia ese sector para permitir el inicio de los trabajos de demolición de la calzada existente. La circulación se realizará con un carril por sentido, desde la zona del Automóvil Club hasta el cruce del cantero central.
De esta manera, quienes circulen desde Santo Tomé hacia Santa Fe serán desviados hacia la calzada recientemente intervenida (calzada norte). Por el mismo sector, pero en sentido contrario, circularán quienes se dirijan desde Santa Fe hacia Santo Tomé. El tramo funcionará, por lo tanto, con doble sentido de circulación y un carril habilitado para cada mano.
Cambios en los accesos a Circunvalación
Como consecuencia de los trabajos, también quedará inhabilitada la salida hacia Circunvalación Sur. Quienes necesiten acceder deberán continuar por los desvíos señalizados en el sector, utilizando los rulos de enlace previstos para retomar hacia Circunvalación Sur.
Además, para quienes circulen por Circunvalación en sentido norte-sur, estará cerrada la rampa habitual de ingreso a Santa Fe ubicada en este sector. En ese caso, deberán continuar por Circunvalación e ingresar a la ciudad por Av. 27 de Febrero.
Solicitan circular con precaución
En toda la zona habrá señalización preventiva, reducción de velocidad y elementos para delimitar los carriles. Se solicita a los conductores circular con precaución y respetar las indicaciones dispuestas en el lugar.