“Es hora de pasar a la acción, conectando oportunidades”, dijo el presidente del Concejo Municipal de Santa Fe, Sergio “Checho” Basile, al abrir el segundo encuentro de ADN en el Distrito Suroeste. Reunidos en el patio de la escuela Ángela Peralta Pino, del barrio Santa Rosa de Lima, lo escuchaba más medio centenar de vecinos y referentes de instituciones de la zona, listos para aportar ideas y trabajar por los objetivos comunes que consensuaron.
ADN volvió al Distrito Suroeste con la meta de concientizar para mejorar el entorno y la convivencia
La actividad se realizó en la escuela Ángela Peralta Pino, de Santa Rosa de Lima. Vecinos y referentes de instituciones trabajaron con los concejales sobre los proyectos que priorizaron para el sector.
El primer encuentro, realizado en el mes de abril, dejó varias propuestas abiertas para mejorar el distrito que, luego, a partir del trabajo de los facilitadores de cada mesa, se fueron ajustando. Así, llegaron a esta segunda instancia con dos ejes.
El primero, es común a todos los distritos: conformar una Mesa de Gestión Distrital para fortalecer la articulación entre instituciones, generar soluciones compartidas y mejorar la calidad de vida en cada zona. Si algo quedó demostrado en estos encuentros es la necesidad de las instituciones de interrelacionarse, conocerse y generar puentes de acción conjunta ante diferentes problemáticas.
“En ADN reunimos a actores que tienen un gran trabajo en la ciudad, pero que normalmente lo hacen por separado. Por eso, en estas mesas hay vecinos, clubes, universidades, empresas, escuelas y organizaciones sociales, y por supuesto, los concejales”, aseguró Basile, acompañado en esta oportunidad por los concejales Julián Martínez, Titi Barletta, María Luengo, Leonel Méndez, Nacho Laurenti, Violeta Quiroz, Jorge Fernández y Jorgelina Mudallel.
El segundo proyecto priorizado por los vecinos es la mejora integral del entorno y de la convivencia ciudadana a través de acciones de concientización ambiental y jornadas comunitarias.
Basile contó que “esta idea surgió como una de las prioridades de los vecinos porque cuando hicieron el diagnóstico del barrio plantearon la presencia de microbasurales generalizados, la quema de residuos y espacios abandonados. Es por eso que hoy estamos detectando dos cosas: cuáles son las capacidades que ya tienen y cuáles son las necesidades que nosotros, como Concejo Municipal, podemos ayudarles a resolver y acompañarlos en el proceso para fomentar la concientización y que puedan mejorar en este aspecto”.
Fortalecer vínculos para generar soluciones
Con ADN, el Concejo Municipal está presente en el territorio para detectar oportunidades de desarrollo de los distritos, construir acuerdos con los vecinos y generar vínculos que acerquen soluciones a partir de la participación.
“Soy un convencido de que las mejores soluciones aparecen cuando dejamos de trabajar cada uno por su lado y, a partir del diálogo, nos ponemos de acuerdo, cada uno aporta su valor, lo que sabe hacer, para concretar un cambio real. Y desde mi rol como presidente del Concejo Municipal, quiero hacer mi aporte en ese sentido, como un gran articulador de todas esas potencialidades”, cerró el presidente del Concejo.