ADN Santa Fe continúa dando la segunda vuelta a los distritos para transformar las ideas de los vecinos en acciones concretas. Este miércoles fue el turno de La Costa, donde la escuela N° 389 "Julio Migno", de barrio El Pozo, recibió a referentes de instituciones y concejales y concejalas de la ciudad. Entre ellos estuvieron Julián Martínez, Nacho Laurenti, Jorge Fernández y Violeta Quiroz.
ADN Santa Fe llegó por segunda vez al distrito La Costa con dos proyectos priorizados por los vecinos
La iniciativa avanza para concretar las ideas que nacieron en las mesas de trabajo. “Estamos convencidos de que la ciudad cambia cuando sus instituciones trabajan juntas y que la participación ciudadana puede modificar la realidad”, aseguró Checho Basile.
"En esta etapa estamos pasando de la escucha a la acción”, aseguró el presidente del Concejo Municipal, Sergio “Checho” Basile, quien viene liderando la construcción de esta agenda participativa de desarrollo local desde los barrios.
Proyectos priorizados
En este sector, se detectaron dos oportunidades con potencial de desarrollo, que comenzaron a ser trabajadas con las instituciones.
En primer lugar, la creación de una Mesa de Gestión Distrital ADN Santa Fe, como en todos los distritos. Este fue un espacio reclamado por todos los barrios para fortalecer la articulación entre instituciones, vecinos y Estado, generar soluciones compartidas y mejorar la calidad de vida en el distrito.
Estará integrada por representantes de instituciones con presencia en el territorio, como vecinales, clubes, escuelas, organizaciones sociales, actores productivos, instituciones religiosas y académicas y el Concejo Municipal.
Entre sus tareas, deberá coordinar proyectos e iniciativas surgidos de ADN, articular recursos y capacidades, detectar oportunidades para el distrito, hacer seguimiento de los avances, gestionar propuestas ante los distintos niveles del Estado y dar continuidad a la agenda de desarrollo del territorio.
“Desde el Concejo Municipal estamos generando estas instancias para acompañar, articular y garantizar que los proyectos avancen. Acompañamos a los vecinos en el proceso y nos aseguramos de que puedan lograr los resultados esperados", aseguró Basile.
La voz de las instituciones y los vecinos
Durante la jornada, los representantes de las instituciones locales destacaron la importancia de contar con un espacio donde su voz sea escuchada y traducida en acciones.
Natalia Rodríguez, presidenta de la Asociación Civil Doná Amor (Colastiné Norte), valoró la propuesta de trabajo conjunto y puso el foco en la necesidad de acompañar a la economía local: “ADN lo que nos propone es ser parte, coordinar colectivamente trabajo y organización, y poder fortalecer los lazos de la Costa. Uno de los puntos clave son las ferias: la gente necesita resolver sus problemas diarios, como la alimentación. Vivimos tiempos difíciles y tener un lugar donde exponer ferias genera recursos y facilita a los emprendedores mostrar lo que fabrican. Es una buena manera de acompañar desde el gobierno y el Concejo, así que lo celebramos”.
Por su parte, el segundo proyecto priorizado responde a una de las demandas más marcadas por los vecinos en el primer encuentro: la creación de una escuela barrial de oficios. La propuesta está destinada a los jóvenes y busca acercar oportunidades de capacitación y formación para el trabajo, mediante un modelo itinerante que se desarrolle en espacios comunitarios del barrio y en articulación con programas educativos provinciales e instituciones.
Sobre esta iniciativa, José Luis Hernández, presidente del consorcio de la Torre II del barrio El Pozo, remarcó el impacto positivo que tendrá en la comunidad: “Veo muy buena la iniciativa de la escuela de oficios. Eso va a permitir a mucha gente capacitarse para tener una salida laboral. Hoy por hoy hay muy poca mano de obra especializada, por lo que sería un buen recurso y una entrada económica para las familias de todo el distrito de La Costa. Es una gran idea para que todos los vecinos la puedan aprovechar”.
"El trabajo en cada mesa tiene el objetivo de pensar qué debería incorporarse o modificarse para mejorar la propuesta inicial; qué puede aportar cada institución, qué actores todavía no están sentados en esta mesa y deberían participar”, concluyó Basile sobre la continuidad del programa.