La escuela N° 510 "La Esmeralda", ubicada en José Cibils 2600, recibió este miércoles a ADN Santa Fe, la propuesta que impulsa la Presidencia del Concejo Municipal en los 8 distritos de la ciudad de Santa Fe.
Por segunda vez, ADN llegó al Distrito Noreste de Santa Fe: ¿qué proyecto priorizaron los vecinos?
Referentes de instituciones del sector y concejales se encontraron nuevamente para avanzar en una idea común.
“Hoy estamos por segunda vez en el distrito Noreste. Como saben, en este segundo semestre del año vamos a volver a los 8 distritos que ya recorrimos en la primera parte del año para empezar a concretar las ideas y proyectos que surgieron de los propios vecinos”, dijo el presidente del Concejo Municipal, Sergio “Checho” Basile.
Del encuentro con vecinos participaron los concejales Julián Martínez, Carolina Capovilla, Ignacio Laurenti, Cecilia Battistutti, Leonel Méndez, Titi Barletta y Violeta Quiroz.
Por primera vez, se sumó una mesa de alumnos de la escuela que también están participando del Concejo Joven.
Propuestas priorizadas
En este sector, se detectaron dos oportunidades con potencial de desarrollo, que comenzaron a ser trabajadas con las instituciones.
Una, es común a todos los distritos: la creación de una mesa de Gestión Distrital ADN Santa Fe. Se trata de un espacio permanente de trabajo conjunto del Distrito Noroeste para fortalecer la articulación entre instituciones, vecinos y Estado, generar soluciones compartidas y mejorar la calidad de vida en el distrito.
Estará integrada por los representantes de instituciones con presencia en el territorio, como vecinales, clubes, escuelas, organizaciones sociales, actores productivos, instituciones religiosas y académicas y el Concejo Municipal.
Entre sus tareas, deberá coordinar proyectos e iniciativas surgidos de ADN, articular recursos y capacidades, detectar oportunidades para el distrito, hacer seguimiento de los avances, gestionar propuestas ante los distintos niveles del Estado y dar continuidad a la agenda de desarrollo del territorio.
La segunda propuesta consiste en la organización de una fiesta anual en un espacio verde del barrio. “Eventos que generan” propone recuperar la Fiesta La Esmeralda como un encuentro anual que reúna a emprendedores, músicos, instituciones, capacitadores y vecinos, y que convierta uno de los espacios verdes del barrio en una verdadera plataforma de oportunidades.
”Sabemos que los grandes eventos también pueden ser motores de desarrollo local”, afirmó Basile. “No se trata solamente de hacer una fiesta: se trata de generar un espacio donde quienes producen, ofrecen servicios, tienen un oficio o están desarrollando un emprendimiento puedan mostrarse, vincularse y encontrar nuevas oportunidades”, agregó.
Este distrito es sede de la Villa Olímpica donde se alojarán los deportistas que llegarán a la ciudad en los próximos Juegos Sudamericanos, durante el mes de septiembre. “Un evento de esta magnitud no moviliza solamente a los deportistas; también abre oportunidades para la gastronomía, el comercio, los servicios, el turismo, la producción y el trabajo local. La Fiesta La Esmeralda busca llevar esa lógica a una escala barrial: que un gran evento sea también una oportunidad para que los vecinos y las organizaciones de la zona puedan mostrar lo que hacen, capacitarse, generar vínculos y producir”, aseguró el presidente del Concejo.
Dinámica de trabajo
Teniendo en cuenta que las iniciativas se nutren con el aporte de todos, durante el encuentro de este miércoles se trabajó para conocer qué aporte puede hacer cada institución para impulsar la idea, con qué lugares cuenta el distrito y qué actores que deberían involucrarse aún no están participando.
“Junto con los vecinos y los referentes de todas las instituciones del distrito estamos detectando dos cosas: cuáles son las capacidades que ya tienen y cuáles son las necesidades que nosotros, como Concejo Municipal, podemos ayudarles a resolver y acompañarlos para que ese gran evento, que busca ser una oportunidad de movimiento económico para todo el sector, sea un éxito y tenga continuidad cada año”, cerró Basile.
ADN en Cifras
- 8 distritos recorridos
- 225 instituciones participantes
- 330 personas involucradas
- 266 ideas y proyectos sistematizados
- 45 sub mesas de trabajo