Tras recorrer los ocho Distritos de la ciudad y escuchar las ideas ciudadanas, ADN Santa Fe inició la segunda etapa con un objetivo claro: hacerlas realidad. "ADN deja de ser un espacio de escucha para convertirse en un espacio de acción", definió a esta segunda etapa el presidente del Concejo Municipal, Sergio “Checho” Basile, quien viene liderando la construcción de esta agenda participativa de desarrollo local desde los barrios.
ADN Santa Fe inició la segunda etapa para hacer realidad las ideas ciudadanas
La iniciativa impulsada por la Presidencia del Concejo Municipal vuelve a los ocho distritos de la ciudad. "ADN deja de ser un espacio de escucha para convertirse en un espacio de acción", afirmó Checho Basile. ¿Cuáles son los dos proyectos que priorizaron los vecinos?
La sede del primer encuentro de esta segunda ronda fue el Distrito Noroeste: la escuela 1109 “Hipólito Yrigoyen, ubicada en Av. 12 de Octubre 9.300, recibió este miércoles a los referentes de las instituciones de los barrios que lo integran y a las concejalas y concejales de la ciudad.
Proyectos priorizados
En este sector, se detectaron dos oportunidades con potencial de desarrollo, que comenzaron a ser trabajadas con las instituciones.
En primer lugar, la creación de una mesa de Gestión Distrital ADN Santa Fe. Se trata de un espacio permanente de trabajo conjunto del Distrito Noroeste para fortalecer la articulación entre instituciones, vecinos y Estado, generar soluciones compartidas y mejorar la calidad de vida en el distrito.
Estará integrada por los representantes de instituciones con presencia en el territorio, como vecinales, clubes, escuelas, organizaciones sociales, actores productivos, instituciones religiosas y académicas y el Concejo Municipal.
Entre sus tareas, deberá coordinar proyectos e iniciativas surgidos de ADN, articular recursos y capacidades, detectar oportunidades para el distrito, hacer seguimiento de los avances, gestionar propuestas ante los distintos niveles del Estado y dar continuidad a la agenda de desarrollo del territorio.
“Estamos convencidos de que la ciudad cambia cuando sus instituciones trabajan juntas y que la participación ciudadana puede modificar la realidad. Por eso, desde el Concejo Municipal estamos generando estas instancias: para acompañar, articular y garantizar que los proyectos avancen", aseguró Basile.
El segundo proyecto tiene que ver con una de las prioridades que marcaron los vecinos en el primer encuentro: la creación de una escuela barrial de oficios. La propuesta está destinada a los jóvenes y busca acercar oportunidades de capacitación en oficios y formación para el trabajo, mediante un modelo itinerante que se desarrolle en espacios comunitarios del barrio y en articulación con programas educativos provinciales e instituciones educativas.
"Hoy, estas iniciativas se nutrieron del aporte de todos los protagonistas, porque las soluciones no vienen solamente del Estado, las tenemos que construir unidos. Por eso, en cada mesa se pensó qué debería incorporarse o modificarse para mejorar la propuesta; qué puede aportar cada institución, qué actores todavía no están sentados en esta mesa y deberían participar”, explicó Basile.
“Desde el Concejo, escuchamos, sistematizamos la información y construimos junto a los vecinos y sus organizaciones. Todavía tenemos mucho trabajo por delante para concretarlas y por eso hemos incorporado a las universidades y vamos a estar monitoreando los avances de forma constante. Hoy estamos muy satisfechos de haber iniciado esta segunda etapa, que requiere tiempo y gestión, pero que ya está en marcha”, finalizó el presidente del Concejo.