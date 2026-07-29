Distrito Noroeste

ADN Santa Fe inició la segunda etapa para hacer realidad las ideas ciudadanas

La iniciativa impulsada por la Presidencia del Concejo Municipal vuelve a los ocho distritos de la ciudad. "ADN deja de ser un espacio de escucha para convertirse en un espacio de acción", afirmó Checho Basile. ¿Cuáles son los dos proyectos que priorizaron los vecinos?