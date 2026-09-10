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Cortes de luz programados para este miércoles en Santa Fe, Sauce Viejo y San José del Rincón

La lista de tareas previstas para este 10 de septiembre fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

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Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este miércoles en diferentes zonas.

El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe, Sauce Viejo y Rincón debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Sant﻿a Fe

08:00 - 11:00 Risso, Javier de la Rosa, Pasaje Quiroga y Av. F. Zuviría

08:00 - 11:00 Calchines, Ituzaingó, Marcial Candioti y Alberdi

08:00 - 12:00 Estrada, Aguado, Vieytes y P. Genesio

08:00 - 12:00 French, Almonacid, San Martín y República de Siria

09:00 - 13:00 Larrea, Beruti, I. Crespo y Diagonal Santa Fe

09:30 - 10:30 Estado de Israel, Padre Genesio, Circunvalación Oeste y Pasaje Santa Fe

09:30 - 11:30 Callejón Roca, Doldán, Azopardo y Av. Peñaloza

10:00 - 12:00 Misiones, Chaco, Av. Blas Parera e Ignacio Crespo

10:00 – 12:00 Combatientes de Malvinas, Díaz de Andino, Grandoli y Arzeno

10:00 - 12:00 Matheu, Gorriti, 4 de Enero y 1° de Mayo

11:00 - 14:00 Callejón Funes, Chaco, Dr. Pandolfo y Alsina

Sauce Viejo

09:00 - 10:00 Calle 16, Calle 10, Buenos Aires y Castelli

Rincón

08:00 - 11:00 De la Sombra, De los Duendes, Del Jacarandá y Las Hortensias

08:00 - 12:00 De la Sombra, De los Grillos, terraplén Oeste y Ruta Prov. N° 1

08:30 - 10:30 Gamboa, Ubajay, Busaniche y terraplén Este

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

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