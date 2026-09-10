Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este miércoles en diferentes zonas.
Cortes de luz programados para este miércoles en Santa Fe, Sauce Viejo y San José del Rincón
La lista de tareas previstas para este 10 de septiembre fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe, Sauce Viejo y Rincón debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Cortes programados
Santa Fe
08:00 - 11:00 Risso, Javier de la Rosa, Pasaje Quiroga y Av. F. Zuviría
08:00 - 11:00 Calchines, Ituzaingó, Marcial Candioti y Alberdi
08:00 - 12:00 Estrada, Aguado, Vieytes y P. Genesio
08:00 - 12:00 French, Almonacid, San Martín y República de Siria
09:00 - 13:00 Larrea, Beruti, I. Crespo y Diagonal Santa Fe
09:30 - 10:30 Estado de Israel, Padre Genesio, Circunvalación Oeste y Pasaje Santa Fe
09:30 - 11:30 Callejón Roca, Doldán, Azopardo y Av. Peñaloza
10:00 - 12:00 Misiones, Chaco, Av. Blas Parera e Ignacio Crespo
10:00 – 12:00 Combatientes de Malvinas, Díaz de Andino, Grandoli y Arzeno
10:00 - 12:00 Matheu, Gorriti, 4 de Enero y 1° de Mayo
11:00 - 14:00 Callejón Funes, Chaco, Dr. Pandolfo y Alsina
Sauce Viejo
09:00 - 10:00 Calle 16, Calle 10, Buenos Aires y Castelli
Rincón
08:00 - 11:00 De la Sombra, De los Duendes, Del Jacarandá y Las Hortensias
08:00 - 12:00 De la Sombra, De los Grillos, terraplén Oeste y Ruta Prov. N° 1
08:30 - 10:30 Gamboa, Ubajay, Busaniche y terraplén Este
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.