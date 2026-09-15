El intendente Juan Pablo Poletti visitó este martes al mediodía el Anfiteatro del Parque del Sur, donde funciona el Fan Fest de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, para saludar y reconocer a parte de los voluntarios que trabajan diariamente para acompañar el desarrollo de la competencia en la ciudad.
Poletti reconoció el trabajo de los más de 1.300 voluntarios en Santa Fe
El intendente visitó este martes a voluntarios que cumplen distintas tareas en el Parque del Sur y agradeció el compromiso con el que acompañan la competencia. En Santa Fe, unas 1.300 personas se distribuyen en 20 áreas y cumplen funciones en los diferentes escenarios de los Juegos.
En Santa Fe, alrededor de 1.300 voluntarios se encuentran distribuidos en 20 perfiles y cumplen diferentes funciones en los escenarios deportivos y otros espacios vinculados a los Juegos.
Ceremonial y protocolo, atención a las delegaciones, asistencia deportiva, logística, comunicación, acreditaciones, transporte y alimentación son algunas de las tareas que realizan durante jornadas de hasta seis horas.
“Queríamos venir especialmente a agradecerles. Muchas veces vemos la competencia, los escenarios llenos y a los deportistas, pero detrás de todo eso hay cientos de personas trabajando para que las cosas salgan bien. Los voluntarios son una parte fundamental de estos Juegos y están demostrando un compromiso enorme con Santa Fe”, destacó Poletti.
El intendente recorrió también el subsuelo del Anfiteatro, donde 25 voluntarios trabajan en la preparación y organización de las viandas que se distribuyen entre estudiantes que participan de las actividades y los propios voluntarios.
“Hay un trabajo enorme que quizás el vecino que viene a disfrutar de los Juegos no ve. Desde recibir una delegación hasta preparar una vianda, cada tarea suma y hace posible que Santa Fe pueda estar a la altura de un evento internacional como este”, agregó el mandatario.
Una experiencia que también deja huella
Entre los voluntarios se encuentra Paulina Cardoso, de 22 años, quien participa por primera vez de una experiencia de este tipo. Estudia Organización de Eventos, Ceremonial y Protocolo en el Instituto Sol y durante los Juegos trabaja precisamente en esa área, acompañando a las delegaciones en el nuevo estadio multiuso Invencible Santa Fe.
“Es una experiencia muy linda. Se puede aplicar mucho de lo que nos enseñan en la teoría y acá lo llevamos a la práctica”, contó Paulina.
También es la primera experiencia como voluntario para Gerónimo Reutlinger, de 19 años, quien forma parte del equipo de Protocolo. Para él, uno de los aspectos más significativos es poder vivir una competencia internacional desde adentro y hacerlo en su propia ciudad.
“Que esto suceda en Santa Fe es algo mágico. La ciudad tiene otra vibra: la gente habla de qué deporte hay, qué sucede cada día y se copa con disciplinas que quizás antes no conocía”, expresó.
Medallero
En el subsuelo del Anfiteatro trabaja Mayra Rojas junto a Valentina Peralta. Mayra contó que se sumó al voluntariado con la intención de vivir una experiencia nueva y hoy forma parte del equipo encargado de preparar las viandas. “Me gusta mucho. Hay un muy buen grupo y muy buenos coordinadores. Se ve mucha gente disfrutando del Fan Fest, de los Juegos y de los deportes”, destacó.
Edades y perfiles
Los voluntarios tienen diferentes edades y perfiles: hay estudiantes, adultos y personas que ya participaron de otras experiencias deportivas. Además de las sedes de competencia, alrededor de 120 cumplen funciones en la Villa Suramericana, acompañando el funcionamiento cotidiano del espacio donde conviven los atletas.
Durante estas dos semanas, su tarea constituye una pieza central de la organización y, al mismo tiempo, una oportunidad para vivir desde adentro un acontecimiento que transformó por unos días la dinámica de Santa Fe.