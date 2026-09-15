El corazón de los Juegos Suramericanos

Poletti reconoció el trabajo de los más de 1.300 voluntarios en Santa Fe

El intendente visitó este martes a voluntarios que cumplen distintas tareas en el Parque del Sur y agradeció el compromiso con el que acompañan la competencia. En Santa Fe, unas 1.300 personas se distribuyen en 20 áreas y cumplen funciones en los diferentes escenarios de los Juegos.