En menos de cinco minutos, repasá los datos que pueden modificar tu rutina este miércoles. Hay una mañana fresca pero sin lluvias, desvíos en el Puente Carretero, obras que afectan rutas y calles de la ciudad, un corte previsto en 9 de Julio y Bulevar Pellegrini y cortes programados de energía en Santa Fe y Sauce Viejo.
Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este miércoles 16 de septiembre
Clima, tránsito, cortes de calles, obras, desvíos, colectivos y cortes de luz. La información que conviene revisar antes de comenzar la jornada en la ciudad de Santa Fe y sus principales accesos.
Clima: mañana fresca y una tarde de 21°C
Santa Fe comenzó este miércoles con 10°C y una sensación térmica de 8,8°C, cielo despejado y una humedad del 92%. El viento soplaba del este a 10 km/h y la visibilidad alcanzaba los 12 kilómetros.
Durante la jornada la temperatura irá en ascenso. La mínima prevista es de 8°C y la máxima llegará a 21°C. Por la mañana se espera cielo despejado, mientras que durante la tarde y la noche aparecerá algo de nubosidad. No se prevén precipitaciones y la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día.
El pronóstico extendido anticipa un progresivo aumento de las temperaturas: el jueves tendrá una mínima de 10°C y una máxima de 23°C; el viernes, de 13°C a 24°C; y el sábado, de 14°C a 26°C.
¿Conviene salir con abrigo? Sí, especialmente durante las primeras horas. La mañana será fresca, pero el abrigo pesado puede resultar innecesario durante la tarde, cuando la temperatura alcance los 21°C.
Tránsito: atención al Puente Carretero y a las obras
El principal punto a tener en cuenta para quienes se movilicen entre Santa Fe y Santo Tomé continúa siendo el Puente Carretero.
En Santo Tomé, el tránsito que utilizaba el sector intervenido de avenida 7 de Marzo debe desviarse por Macia, Colón y Mitre. Del lado santafesino funciona un desvío hacia la nueva traza norte.
Además, la mano que circula hacia Santo Tomé funciona con doble sentido desde el puente de Circunvalación hasta el ingreso al Puente Carretero. Se recomienda circular con precaución, respetar la señalización y prever demoras. Como alternativa para determinados recorridos, puede utilizarse la Autopista Rosario-Santa Fe.
La información coincide con la actualización del tránsito publicada por El Litoral, que mantiene estos cambios de circulación vinculados con las obras del nuevo puente.
RN A012: corte total y restricciones para camiones
También continúa el corte total de la RN A012 entre la RP 25, conocida como Camino de la Cremería, y la vieja Ruta 9, debido a los trabajos de mantenimiento vial en el sector de la RN A012 y RN 34, en sentido hacia Ricardone.
Las intersecciones están señalizadas con cartelería y vallas.
En el intercambiador de la RN A012 con la Autopista Rosario-Buenos Aires se realizan además trabajos de reparación de calzada, con cortes progresivos según avance la obra.
Para los barrios ubicados al norte de la A012 está habilitado un camino alternativo paralelo, exclusivamente para vehículos livianos. Los barrios del sur cuentan con ingreso y egreso por la banquina habilitada, también sólo para vehículos livianos.
Los camiones pueden acceder al Parque Industrial de Roldán únicamente por A012 y RN 1V 09. Continúa prohibida la circulación de tránsito pesado por la A012 entre RN 1V 09 y RN 34, salvo los vehículos que se dirijan al Parque Industrial.
Obras en la ciudad: corte en 9 de Julio y cambios para colectivos
Otro punto importante para quienes ingresen o circulen por el centro será Bulevar Pellegrini y 9 de Julio.
A partir de las 14 de este miércoles se realizará un corte total de 9 de Julio, sin posibilidad de continuar hacia el norte, debido a trabajos vinculados con la rehabilitación del colector cloacal. Desde 9 de Julio se podrá doblar hacia Bulevar Pellegrini en dirección este.
Según la información disponible, el corte se extenderá hasta el jueves alrededor de las 22.
La intervención también modifica recorridos de colectivos. Las líneas 1, 15 y 18, en su recorrido de vuelta, deberán circular por 9 de Julio, Obispo Gelabert, Cándido Pujato y Facundo Zuviria. La parada ubicada en Facundo Zuviria y Cándido Pujato se trasladará temporalmente a Facundo Zuviria y Mariano Comas.
Además, habrá una reducción de calzada en Rector Cortes Pía, entre G. Asua y Rosario Vera Peñaloza, en barrio El Pozo, entre las 8 y las 16.
Triatlón: cortes durante la jornada
Quienes tengan previsto circular por la zona de la Costanera también deberán prestar atención a las restricciones relacionadas con el triatlón.
El circuito completo tendrá cortes entre las 11 y las 15.30. Una vez finalizado ese operativo, continuará cortada únicamente la avenida Costanera Este hasta las 17, debido a las tareas de desarme de la zona de llegada.
Por eso, si el recorrido habitual incluye la Costanera Este durante el mediodía, conviene buscar una alternativa y salir con tiempo.
Cortes de luz: zonas afectadas este miércoles
La EPE informó cortes programados para este miércoles 16 de septiembre en sectores de Santa Fe y Sauce Viejo por tareas de mantenimiento y mejoras.
En Santa Fe, el suministro estará interrumpido de 9 a 13 en la zona comprendida por avenida Peñaloza, Lavaisse, Pasaje Santa Fe y Ruperto Godoy.
En Sauce Viejo habrá dos sectores afectados:
De 9 a 11: Ruta Nacional 11, avenida Las Banderas, Chañar y Margaritas.
De 9 a 11: Ruta Nacional 11, Austria, Mitre hasta el río Coronda.
La EPE dispone de una consulta oficial para revisar trabajos programados y posibles modificaciones del cronograma.
Antes de salir: el checklist de este miércoles
Antes de arrancar la jornada en Santa Fe, conviene revisar:
✅ Clima: mañana fresca, tarde agradable y máxima de 21°C.
✅ Lluvia: no se esperan precipitaciones.
✅ Abrigo: llevar uno para las primeras horas.
✅ Puente Carretero: hay desvíos y doble sentido en uno de los sectores.
✅ RN A012: continúa el corte total y hay restricciones para tránsito pesado.
✅ Centro: desde las 14 estará cortada 9 de Julio en el sector de Bulevar Pellegrini.
✅ Colectivos: las líneas 1, 15 y 18 modifican temporalmente su recorrido.
✅ Costanera: habrá restricciones por el triatlón hasta la tarde.
✅ Luz: hay cortes programados en sectores de Santa Fe y Sauce Viejo.
✅ ANSES: hay pagos previstos según terminación de DNI.
Recomendación del día: si tenés que cruzar entre Santa Fe y Santo Tomé, atravesar el centro después de las 14 o circular por la Costanera al mediodía, salí con más tiempo del habitual y revisá el recorrido antes de arrancar. Las principales demoras estarán vinculadas con obras, desvíos y actividades programadas.