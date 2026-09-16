Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Puente Carretero Santa Fe-Santo Tomé
Continúan los desvíos y cambios en la circulación para acceder al Puente Carretero, vinculados con la construcción del nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé y sus accesos.
En Santo Tomé, el tránsito que utilizaba directamente el sector intervenido de avenida 7 de Marzo debe circular por Macia, Colón y Mitre.
En la cabecera santafesina está operativo un desvío para la mano hacia Santa Fe mediante la nueva traza norte.
La mano hacia Santo Tomé funciona con doble sentido de circulación desde el puente de Circunvalación hasta el ingreso al Puente Carretero.
Se solicita circular con extrema precaución, respetar la señalización y las indicaciones del personal policial. También se recomienda prever demoras superiores a las habituales o utilizar como alternativa la Autopista Rosario-Santa Fe.
RN A012: corte total y desvíos por obras
Continúa el corte total de la RN A012 entre la RP 25 (Camino de la Cremería) y la vieja Ruta 9, en el marco de los trabajos de mantenimiento vial sobre la RN A012 y la RN 34, en sentido hacia Ricardone.
Las intersecciones de la RN A012 con la RN 34 y con la RP 25 cuentan con cartelería y vallas para orientar a los conductores.
Se recomienda respetar las indicaciones y prever demoras.
RN A012 y Autopista Rosario-Buenos Aires
Se realizan trabajos de reparación de calzada en el intercambiador de la RN A012 y la Autopista Rosario-Buenos Aires.
Durante el avance de las tareas se implementan cortes progresivos en distintos sectores, que estarán señalizados con cartelería y banderilleros.
Además, se mantiene el corte total en la intersección con la RN 34 por las obras de mantenimiento entre Ricardone y Roldán.
Desvíos habilitados:
Vecinos de los barrios ubicados al norte de la A012: acceso por el camino alternativo paralelo a la ruta, exclusivamente para vehículos livianos.
Vecinos de los barrios ubicados al sur: ingreso y egreso por la banquina habilitada sobre la A012, también para vehículos livianos.
El tránsito pesado podrá acceder al Parque Industrial de Roldán únicamente por A012 y RN 1V 09.
Se encuentra prohibida la circulación de camiones por la A012 entre RN 1V 09 y RN 34, excepto aquellos que se dirijan al Parque Industrial de Roldán.
Los vehículos livianos pueden circular desde RN 1V 09 hasta el final del Parque Industrial de Roldán.
Cortes y desvíos por trabajos de ASSA
Debido a la ejecución de trabajos correspondientes a la rehabilitación del colector cloacal en Bv. Pellegrini y 9 de Julio, se realizará un corte total de 9 de Julio, sin posibilidad de continuar hacia el norte. Se podrá doblar hacia Bv. Pellegrini en dirección este.
El corte está previsto para el miércoles a las 14 y se estima que finalizará el jueves alrededor de las 22 h.
Desvíos de colectivos
Desde el miércoles a las 14 hasta el jueves a las 22, se dispuso la alteración del recorrido para las siguientes líneas afectadas:
Zona Afectada: cruce de cantero central de 9 de Julio y Bv. Pellegrini
- LÍNEA 1 – 15 - 18 (vuelta): de recorrido habitual por 9 de julio – Obispo Gelabert – Cándido Pujato – Facundo Zuviria a recorrido habitual. Parada de Facundo Zuviria y Cándido Pujato se traslada momentáneamente a Facundo Zuviria y Mariano Comas.
Habrá también reducción de calzada Rector Cortes Pía, entre G. Asua y Rosario Vera Peñaloza (Barrio el Pozo) de 08 a 16 h.
Cortes y desvíos por triatlón
Recordar a los conductores de vehículos prestar atención a la señalización en la zona esta semana.
Horario de cortes del circuito completo del Triatlón: 11:00 a 15:30 h.
Finalizado el corte del circuito completo, quedará cortada únicamente Av. Costanera Este hasta las 17:00 h. para el desarme de la zona de llegada.