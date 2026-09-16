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Cortes de luz programados para este miércoles en Santa Fe y Sauce Viejo

La lista de tareas previstas para este 16 de septiembre fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

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Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este miércoles en diferentes zonas.

El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe y Sauce Viejo debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Sant﻿a Fe

09:00 - 13:00 Av. Peñaloza, Lavaisse, Pasaje Sta. Fe y Ruperto Godoy

Sauce Viejo

09:00 - 11:00 Ruta Nac. N11, Av. Las Banderas, Chañar y Margaritas

09:00 - 11:00 Ruta Nac. N11, Austria, Mitre hasta río Coronda

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

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