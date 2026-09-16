Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este miércoles en diferentes zonas.
Por la mañana
Cortes de luz programados para este miércoles en Santa Fe y Sauce Viejo
La lista de tareas previstas para este 16 de septiembre fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
Imagen ilustrativa.
El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe y Sauce Viejo debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Cortes programados
Santa Fe
09:00 - 13:00 Av. Peñaloza, Lavaisse, Pasaje Sta. Fe y Ruperto Godoy
Sauce Viejo
09:00 - 11:00 Ruta Nac. N11, Av. Las Banderas, Chañar y Margaritas
09:00 - 11:00 Ruta Nac. N11, Austria, Mitre hasta río Coronda
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.
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