La Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez presentó la programación de una nueva edición de “Septiembre Joven”, una iniciativa que reúne durante varias semanas actividades culturales, deportivas, educativas y recreativas destinadas a las juventudes de la ciudad.
De la música al deporte: Villa Gobernador Gálvez presentó su agenda "Septiembre Joven"
La ciudad presentó una amplia agenda de actividades que incluye música en vivo, encuentros recreativos, talleres, charlas, ferias, deportes y espacios de participación. Las propuestas se desarrollarán durante septiembre y continuarán en octubre con las Expo Secundaria y Expo Carreras.
La propuesta comenzó en 2017 y busca generar espacios de encuentro y participación en distintos puntos de Villa Gobernador Gálvez, con actividades que incluyen música, arte, deportes, formación y propuestas recreativas.
La secretaria de Gobierno, Victoria Culasso, señaló que la iniciativa responde al objetivo de fortalecer los espacios públicos con actividades para la comunidad. Según explicó, se trata de una propuesta “inclusiva y participativa”, que contempla distintas formas de expresión y participación juvenil.
La funcionaria destacó además que la agenda incorpora propuestas culturales, deportivas, artísticas, lúdicas y creativas, con la intención de que las juventudes tengan un rol activo en las actividades.
Música, arte y deporte para celebrar el Día del Estudiante
Uno de los principales encuentros será el lunes 21 de septiembre, Día del Estudiante, con la jornada “Modo Primavera”, que se desarrollará de 15 a 19 en el Anfiteatro Municipal, ubicado en avenida Juan Domingo Perón y avenida San Martín.
La propuesta incluirá música en vivo, talleres de RAP, kermesse de juegos, torneo de truco, muestras de ritmos brasileros y Cumbia Cruzada, grafiteada en vivo, espacios deportivos y recreativos y una radio abierta a cargo de la Escuela EET N° 8235 “Ing. E. B. Gomara”.
También participarán el programa Re Suena, El Nueva Emprende —del programa Nueva Oportunidad— y Gusty DJ. La jornada contará además con una feria de artesanías y emprendedores locales.
La agenda continuará el 22 de septiembre con la charla “¿Cómo usar IA para buscar trabajo?”, de 10 a 12 en la Casa de la Cultura.
El 23 de septiembre, en tanto, habrá un encuentro recreativo de Nueva Oportunidad en el Parque Regional, de 13 a 17, mientras que a las 18 se realizará en la Casa de la Cultura la charla “Alojar el sufrimiento: una mirada comunitaria sobre el suicidio en las juventudes”, a cargo del psicoanalista y escritor Luciano Rodríguez Costa.
El jueves 24 se repetirá el encuentro recreativo de Nueva Oportunidad y el viernes 25 tendrá lugar Joven Fest, destinado a participantes de las Escuelas Deportivas, en el Club Sportivo Municipal.
Código Joven y participación estudiantil
El sábado 26 de septiembre llegará una nueva edición de Código Joven, de 17 a 21, en la Plaza del Ferroviario. Allí se presentarán academias locales de baile, Vi Dance, BMX, street basket, talleres de RAP y grafiteada en vivo.
La programación también incluirá la participación de DJ STEA, la banda de rock “Pasando Oroño”, un espacio de baile social de Cumbia Cruzada y una feria de artesanías y emprendedores.
El cierre de la agenda vinculada a la participación juvenil tendrá lugar el 30 de septiembre, con un encuentro de Centros de Estudiantes en la Escuela N° 608 “La Esperanza”. La actividad se desarrollará de 8.30 a 13 y propone generar un espacio de intercambio entre las organizaciones estudiantiles para fortalecer las redes y la participación en las escuelas.
Las actividades continuarán durante octubre. El 1 de octubre se realizará “Primavera Joven”, una jornada de convivencia para las Escuelas Deportivas, mientras que el 2 de octubre tendrá lugar la 5ª Expo Secundaria, destinada a estudiantes de séptimo grado y sus familias, en el Club Talleres.
Más adelante, el 20 de octubre, se desarrollará la 6ª Expo Carreras, también en el Club Talleres, con información sobre propuestas educativas y oportunidades de formación para toda la comunidad.