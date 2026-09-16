30 días de actividades

De la música al deporte: Villa Gobernador Gálvez presentó su agenda "Septiembre Joven"

La ciudad presentó una amplia agenda de actividades que incluye música en vivo, encuentros recreativos, talleres, charlas, ferias, deportes y espacios de participación. Las propuestas se desarrollarán durante septiembre y continuarán en octubre con las Expo Secundaria y Expo Carreras.