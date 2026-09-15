Los Juegos Suramericanos también se viven cuando termina la competencia. Este martes, los Fan Fest de Santa Fe, Rosario y Rafaela volvieron a convertirse en puntos de encuentro para familias, jóvenes, atletas y visitantes que eligieron compartir la jornada entre música, baile, actividades y mucha energía.
Juegos Suramericanos: más de 35.000 personas bailaron con Turf en el Fan Fest de Rafaela
La banda de Joaquín Levinton fue el gran cierre de una fecha que también tuvo música y propuestas para toda la familia en Santa Fe y Rosario, donde Los Totora y DJ Pipo pusieron ritmo a los festejos.
El evento más convocante del martes fue el recital de Turf en Rafaela, donde más de 35.000 personas se reunieron para bailar y cantar al ritmo de los temas más conocidos de la banda que encabeza Joaquín Levinton.
Antes del rock, el público del Fan Fest del Microestadio del Distrito Joven había recorrido una programación que incluyó a Monte Adentro y Ponele Cumbia, mientras que el Velódromo sumó música e intervenciones. Así, los dos espacios volvieron a funcionar como una gran postal de la fiesta que acompañó a los Juegos en la ciudad.
En Santa Fe, el Parque del Sur fue uno de los grandes escenarios de la jornada. Después de una tarde con distintas propuestas musicales, Los Totora fueron los encargados de llevar el ritmo al cierre y hacer bailar a quienes se acercaron al predio. La música se mezcló con las charlas, las recorridas, los encuentros y el movimiento permanente de un espacio que volvió a tener vida hasta la noche.
Una fiesta que se vive más allá del deporte
En Rosario, la jornada tuvo múltiples propuestas en el Parque Independencia, el Museo del Deporte y la CapiPlaza. Hubo música, actividades culturales, radio, streaming y espacios para compartir. Y cuando la noche empezó a ganar lugar, DJ Pipo, con Un Poco de Ruido, tomó uno de los escenarios para cerrar la jornada a puro baile y convirtió el final del Fan Fest en una verdadera fiesta.
Más allá de los nombres de la grilla, hubo algo que se repitió en las tres ciudades: gente que llegó por un show y terminó quedándose un rato más, familias que aprovecharon las actividades, grupos de amigos que se encontraron y visitantes que sumaron una experiencia distinta alrededor de los Juegos.
Los Fan Fest también tuvieron gastronomía, simuladores, experiencias interactivas y propuestas vinculadas con el deporte. Todo convivió en espacios pensados para recorrer, quedarse, encontrarse y disfrutar, con una programación que fue cambiando durante el día pero mantuvo siempre el mismo espíritu.
Y así, mientras Santa Fe 2026 avanza entre competencias, medallas y emociones deportivas, los Fan Fest se consolidan como otro de los lugares donde se respira el clima de los Juegos. Con Los Totora en Santa Fe, Turf en Rafaela y DJ Pipo en Rosario, este martes volvió a quedar claro que la fiesta también estaba afuera de las pistas.