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Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
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Este martes

Malena Santillán, nadadora de Unión, oro Suramericano en 200 metros espalda

La argentina ganó la prueba realizada durante la tarde - noche en Rosario, en el marco de la cuarta jornada de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Malena Santillán al momento de obtener el oro.Malena Santillán al momento de obtener el oro.
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Malena Santillán, nadadora de Unión, ganó el oro en la categoría de 200 metros espalda femenino en el marco de la cuarta jornada de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Mirá tambiénMalena Santillán, la cordobesa que compite para Unión, le dio oro a la natación argentina

La prueba se llevó a cabo este martes por la tarde - noche en el Invencible Centro Acuático Provincial, ubicado en la zona sur de Rosario. El complejo cuenta con piscinas de competencia y sectores especialmente acondicionados para disciplinas acuáticas.

Los resultados de la prueba

La cordobesa Santillán, que entrena en las instalaciones del Tatengue, ganó la carrera con un tiempo de 2:10.99, marcando un récord de los Juegos Suramericanos.

La segunda y ganadora de la medalla de plata también es argentina: Cecilia Dieleke. Su tiempo fue de 2:11.09.

El saludo entre Santillán y Dieleke.El saludo entre Santillán y Dieleke.

El podio lo completó Jasmin Pistelli de Colombia con un tiempo de 2:12.88, quedándose con la medalla de bronce.

Las tres medallistas superaron la marca máxima obtenida hasta el momento previo de la final de la disciplina.

Santillán y su récord

El dominio en la prueba en los Juegos Suramericanos por parte de la argentina de 18 años ya se extiende desde 2022.

Malena Santillán, nadadora de Unión, ganó el oro en la categoría de 200 metros espalda femenino. Crédito: COAMalena Santillán, nadadora de Unión, ganó el oro en la categoría de 200 metros espalda femenino. Crédito: COA

En aquella edición, había marcado el récord con un tiempo de 2:13.32.

12 - 26 de septiembre de 2026
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