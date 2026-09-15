Malena Santillán, nadadora de Unión, ganó el oro en la categoría de 200 metros espalda femenino en el marco de la cuarta jornada de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
Malena Santillán, nadadora de Unión, oro Suramericano en 200 metros espalda
La argentina ganó la prueba realizada durante la tarde - noche en Rosario, en el marco de la cuarta jornada de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
La prueba se llevó a cabo este martes por la tarde - noche en el Invencible Centro Acuático Provincial, ubicado en la zona sur de Rosario. El complejo cuenta con piscinas de competencia y sectores especialmente acondicionados para disciplinas acuáticas.
Los resultados de la prueba
La cordobesa Santillán, que entrena en las instalaciones del Tatengue, ganó la carrera con un tiempo de 2:10.99, marcando un récord de los Juegos Suramericanos.
La segunda y ganadora de la medalla de plata también es argentina: Cecilia Dieleke. Su tiempo fue de 2:11.09.
El podio lo completó Jasmin Pistelli de Colombia con un tiempo de 2:12.88, quedándose con la medalla de bronce.
Las tres medallistas superaron la marca máxima obtenida hasta el momento previo de la final de la disciplina.
Santillán y su récord
El dominio en la prueba en los Juegos Suramericanos por parte de la argentina de 18 años ya se extiende desde 2022.
En aquella edición, había marcado el récord con un tiempo de 2:13.32.