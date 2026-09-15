Juegos Suramericanos

Maligno Torres, espectador de lujo en Rafaela: “Necesitábamos una pista así”

El campeón olímpico de BMX Freestyle estuvo en el BMX Park de Rafaela para acompañar las finales de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y destacó la inversión realizada en el nuevo escenario.