La adrenalina, el estilo y las acrobacias aéreas se adueñaron del escenario de BMX Freestyle en la ciudad de Rafaela durante las definiciones de los Juegos Suramericanos 2026.
Manuel Turone ganó el bronce en BMX Freestyle en Rafaela
El argentino completó el podio masculino con 91.33 puntos. El colombiano Luis Rincón se quedó con el oro y el brasileño Gustavo Batista obtuvo la plata. En damas, ganó la brasileña Eduarda Bordignon.
Ante un público entusiasta que colmó las tribunas para presenciar el talento de los mejores exponentes del continente, la delegación argentina sumó un nuevo logro a su cosecha continental gracias al valioso podio obtenido por Manuel Turone.
Una final masculina de alto nivel
En la prueba individual masculina, disputada en dos mangas eliminatorias, el argentino Manuel Turone tuvo una destacada presentación con trucos de alta dificultad técnica. En la segunda final, Turone se alzó con la medalla de bronce tras acumular 91.33 puntos.
La medalla de oro quedó en manos del colombiano Luis Rincón con un puntaje de 96.00, mientras que la medalla de plata fue para el brasileño Gustavo Batista con 94.67 unidades. Por su parte, en la primera manga final, el chileno José Cedano fue el ganador del oro tras registrar una puntuación de 88.67.
Brasil reinó en las damas
En la competencia femenina de BMX Freestyle, la brasileña Eduarda Bordignon se consagró campeona continental y se adjudicó la medalla de oro al alcanzar una puntuación de 78.00 puntos.
La medalla de plata fue para la chilena Macarena Pérez (75.00), mientras que el bronce quedó en poder de la colombiana Liz Villegas (73.67).
La representante argentina Analía Zacarías finalizó en la cuarta posición con un registro de 45.33 puntos. Completó así la participación albiceleste en una disciplina caracterizada por la audacia y el continuo crecimiento en toda la región.