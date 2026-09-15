#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
Juegos Suramericanos

Manuel Turone ganó el bronce en BMX Freestyle en Rafaela

El argentino completó el podio masculino con 91.33 puntos. El colombiano Luis Rincón se quedó con el oro y el brasileño Gustavo Batista obtuvo la plata. En damas, ganó la brasileña Eduarda Bordignon.

Manuel Turone ganó el bronce en BMX Freestyle en Rafaela.Manuel Turone ganó el bronce en BMX Freestyle en Rafaela.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

La adrenalina, el estilo y las acrobacias aéreas se adueñaron del escenario de BMX Freestyle en la ciudad de Rafaela durante las definiciones de los Juegos Suramericanos 2026.

Manuel Turone ganó el bronce en BMX Freestyle en Rafaela.Manuel Turone ganó el bronce en BMX Freestyle en Rafaela.

Ante un público entusiasta que colmó las tribunas para presenciar el talento de los mejores exponentes del continente, la delegación argentina sumó un nuevo logro a su cosecha continental gracias al valioso podio obtenido por Manuel Turone.

Una final masculina de alto nivel

En la prueba individual masculina, disputada en dos mangas eliminatorias, el argentino Manuel Turone tuvo una destacada presentación con trucos de alta dificultad técnica. En la segunda final, Turone se alzó con la medalla de bronce tras acumular 91.33 puntos.

La medalla de oro quedó en manos del colombiano Luis Rincón con un puntaje de 96.00, mientras que la medalla de plata fue para el brasileño Gustavo Batista con 94.67 unidades. Por su parte, en la primera manga final, el chileno José Cedano fue el ganador del oro tras registrar una puntuación de 88.67.

Brasil reinó en las damas

En la competencia femenina de BMX Freestyle, la brasileña Eduarda Bordignon se consagró campeona continental y se adjudicó la medalla de oro al alcanzar una puntuación de 78.00 puntos.

Manuel Turone ganó el bronce en BMX Freestyle en Rafaela.Manuel Turone ganó el bronce en BMX Freestyle en Rafaela.

La medalla de plata fue para la chilena Macarena Pérez (75.00), mientras que el bronce quedó en poder de la colombiana Liz Villegas (73.67).

Mirá tambiénPoletti reconoció el trabajo de los más de 1.300 voluntarios en Santa Fe

La representante argentina Analía Zacarías finalizó en la cuarta posición con un registro de 45.33 puntos. Completó así la participación albiceleste en una disciplina caracterizada por la audacia y el continuo crecimiento en toda la región.

12 - 26 de septiembre de 2026
Noticias
Agenda
Medallero
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Polideportivo
Santa Fe Ciudad

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro