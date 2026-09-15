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En vivo: Los Leonas enfrentan a Uruguay por los Juegos Suramericanos 2026

La Selección Argentina de hockey femenino ante el combinado uruguayo por la segunda fecha. Miralo desde el canal de YouTube de El Litoral y CyD Litoral.

Las Leonas vuelven a jugar por los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.Las Leonas vuelven a jugar por los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
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La Selección Argentina de hockey femenino continúa este martes su participación en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 ante Uruguay.

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La transmisión en vivo se puede seguir a través del canal de YouTube de El Litoral y CyD Litoral.

En vivo

Las Leonas cuentan con siete miembros del plantel que obtuvo el Mundial disputado en Bélgica y Países Bajos.

El encuentro, al igual que el resto de los de este deportes, se lleva a cabo en el Estadio de la Asociación Santafesina de Hockey, ubicado en Raúl Tacca al 700, en la ciudad de Santa Fe.

Debut con triunfo de Las Leonas

El seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped tuvo un estreno contundente en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Las Leonas vencieron 14-0 a Paraguay en el Estadio de la Asociación Santafesina de Hockey, ubicado en Raúl Tacca al 700, en la ciudad de Santa Fe.

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El encuentro marcó el debut de Argentina ante su público y el inicio de una zona única, en la que cada partido resulta determinante para avanzar directamente a la final por la medalla de oro.

El conjunto argentino dominó el partido y terminó imponiéndose por 14 tantos de diferencia. Paraguay, que ya había sufrido una derrota ante Chile en su presentación, no logró encontrar respuestas frente al seleccionado local.

12 - 26 de septiembre de 2026
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