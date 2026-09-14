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Maximiliano Pullaro
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Goleada de Las Leonas ante Paraguay: fue 14-0 por los Juegos Suramericanos

El seleccionado argentino femenino se impuso en la ciudad de Santa Fe, mientras que Paraguay venía de perder 16-0 ante Chile en su primera presentación en el certamen.

El seleccionado argentino festejó cada gol ante Paraguay. Crédito: Fernando Nicola.El seleccionado argentino festejó cada gol ante Paraguay. Crédito: Fernando Nicola.
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El seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped tuvo un estreno contundente en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Las Leonas vencieron 14-0 a Paraguay en el Estadio de la Asociación Santafesina de Hockey, ubicado en Raúl Tacca al 700, en la ciudad de Santa Fe.

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El encuentro marcó el debut de Argentina ante su público y el inicio de una zona única, en la que cada partido resulta determinante para avanzar directamente a la final por la medalla de oro.

El conjunto argentino dominó el partido y terminó imponiéndose por 14 tantos de diferencia. Paraguay, que ya había sufrido una derrota ante Chile en su presentación, no logró encontrar respuestas frente al seleccionado local.

Las jugadoras argentinas mostraron su contundencia ofensiva. Crédito: Fernando Nicola.Las jugadoras argentinas mostraron su contundencia ofensiva. Crédito: Fernando Nicola.

Argentina llegó como campeona del mundo

Las Leonas afrontaron este compromiso después de haberse consagrado campeonas del mundo apenas dos semanas antes en los Países Bajos.

El seleccionado argentino festejó cada gol ante Paraguay. Crédito: Fernando Nicola.El seleccionado argentino festejó cada gol ante Paraguay. Crédito: Fernando Nicola.

Para este torneo, el entrenador mantuvo una base de 18 jugadoras y convocó a siete de las recientes campeonas mundiales. Entre ellas estuvo Sofía Cairó, quien había ejecutado el penal definitivo que le permitió a Argentina conquistar el título mundial.

Paraguay volvió a sufrir una dura derrota

El seleccionado paraguayo tuvo así su segunda presentación en la competencia y volvió a quedar ampliamente abajo en el marcador. Tras el 16-0 sufrido ante Chile el domingo 13 de septiembre, esta vez cayó 14-0 frente a Argentina.

Paraguay no logró convertir durante el encuentro. Crédito: Fernando Nicola.Paraguay no logró convertir durante el encuentro. Crédito: Fernando Nicola.

La derrota dejó nuevamente a Paraguay sin poder convertir en el certamen, mientras que Las Leonas comenzaron su participación con una amplia victoria ante su público.

El público acompañó al seleccionado argentino en su presentación. Crédito: Fernando Nicola.El público acompañó al seleccionado argentino en su presentación. Crédito: Fernando Nicola.
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