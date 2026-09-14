Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 representan para Chile mucho más que una competencia regional. Para su delegación, el torneo es una instancia clave dentro del camino que tiene como próximo gran objetivo los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
Chile mira hacia Los Ángeles 2028: “Los Suramericanos son el segundo paso con miras a los Juegos Olímpicos”
Jaime Enrique Agliati Valenzuela, jefe de Misión de Chile, destacó la importancia del torneo que se disputa en Santa Fe, Rosario y Rafaela. Habló de la preparación de la delegación y señaló a los deportes de contacto, el atletismo y el vóleibol de playa entre las disciplinas para seguir de cerca.
Así lo explicó Jaime Enrique Agliati Valenzuela, jefe de Misión de Chile, en una entrevista en la que repasó la preparación del equipo, las fortalezas deportivas del país y algunos de los atletas que llegan a la competencia.
“Sin ninguna duda es el segundo paso con miras a los Juegos Olímpicos”, señaló el dirigente al referirse al lugar que ocupan los Suramericanos dentro del calendario deportivo chileno.
Y detalló: “Partimos con los Juegos Bolivarianos, seguimos con los Suramericanos, luego Panamericanos y después llegamos el 28 a Los Ángeles”.
Cuatro años de preparación
La presencia chilena en Santa Fe 2026 comenzó a prepararse mucho antes de la llegada de los atletas. Según explicó Agliati Valenzuela, el trabajo institucional y deportivo se puso en marcha a partir de la edición anterior de los Juegos Suramericanos.
“Siempre se prepara desde el último evento Suramericano para el que viene, así que el trabajo logístico, el trabajo técnico, el trabajo médico, todo partió hace cuatro años”, contó.
La planificación incluyó distintas áreas vinculadas al funcionamiento de la delegación, desde la logística hasta la preparación técnica y médica. Un proceso que permite llegar a la competencia con una estructura de trabajo sostenida durante todo el ciclo.
Los deportes individuales, una de las fortalezas de Chile
A la hora de hablar de las disciplinas en las que Chile tiene mayores expectativas, el jefe de Misión destacó especialmente a los deportes individuales.
“La verdad que, si tengo que decir, los deportes individuales. Chile tiene, digamos, fortaleza en deportes individuales”, sostuvo.
En ese sentido, marcó una diferencia con el perfil deportivo argentino: “No como ustedes dicen, no como en la Argentina, que principalmente están los equipos”.
Los nombres para seguir de cerca
Entre los atletas que llegan a Santa Fe 2026, Agliati Valenzuela mencionó a varios representantes que pueden tener un papel destacado durante los Juegos.
En los deportes de contacto, señaló a Rodrigo Rojas y Valentina Toro, a quienes presentó como campeones mundiales.
También destacó a los hermanos Grimalt, dupla de vóleibol de playa que competirá en Rosario. “Tenemos los hermanos Grimalt, que son ellos que vienen, bueno, son dupla, van a estar ahí en Rosario”, explicó.
El atletismo también aparece entre las disciplinas a seguir. Allí mencionó a Martín Abad, quien competirá en Santa Fe. “Tenemos también en Santa Fe, Martín Abad, que está muy bien”, afirmó.
Al ser consultado por otros nombres para tener en cuenta, Jaime prefirió no hacer una lista cerrada y bromeó sobre la posibilidad de dejar a algún atleta afuera: “Es que son tantos, la verdad que si dejo a alguno afuera y ven la foto me van a agarrar y me van a pegar y todo”.
Con una delegación que llega después de cuatro años de preparación y con la mirada puesta en el próximo ciclo olímpico, Chile afronta los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 como una nueva oportunidad para medir a sus atletas, fortalecer su competencia regional y continuar el camino hacia Los Ángeles