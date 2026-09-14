Preparación

Chile mira hacia Los Ángeles 2028: “Los Suramericanos son el segundo paso con miras a los Juegos Olímpicos”

Jaime Enrique Agliati Valenzuela, jefe de Misión de Chile, destacó la importancia del torneo que se disputa en Santa Fe, Rosario y Rafaela. Habló de la preparación de la delegación y señaló a los deportes de contacto, el atletismo y el vóleibol de playa entre las disciplinas para seguir de cerca.