Renzo Farías y Milagros Pereyra representan a la Selección Argentina de Bochas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Ambos compiten en la modalidad Punto Raffa Volo – Pareja Mixta y tuvieron un comienzo positivo al imponerse ante Paraguay.
Triunfo argentino en el debut de bochas en los Juegos Suramericanos: vencieron a Paraguay
El santafesino Renzo Farías y la entrerriana Milagros Pereyra continúan en competencia en la modalidad Punto Raffa Volo – Pareja Mixta, tras superar la primera jornada del certamen.
La competencia se desarrolla en la Estación Belgrano de la ciudad de Santa Fe, donde la pareja argentina afronta el desafío de representar al país en condición de local.
Un debut con triunfo
Luego de conseguir la victoria en el primer encuentro, Milagros Pereyra destacó la importancia de haber superado el debut y reconoció los nervios propios del inicio de la competencia. “Jugamos el primer partido, ganamos, pasó lo más difícil, así que contentos y un poco más tranquilos”, expresó.
La deportista también valoró la posibilidad de formar parte de los Juegos y disputar la competencia en la provincia. “Por un lado muy contento de estar acá, somos unos privilegiados. Nuestro deporte es un deporte muy amateur y tenemos la posibilidad de estar en los Juegos Suramericanos y jugar de local con todo lo que eso implica”, señaló.
Pereyra agregó que el equipo llegó preparado para afrontar el torneo: “También siempre los nervios están, pero nos hemos preparado muy bien para llegar a esta competencia de la mejor manera”.
Gran convocatoria
La presencia de público fue otro de los aspectos que sorprendió a la representante argentina durante la primera jornada. Pereyra destacó especialmente la presencia de niños entre los espectadores. “Un poco sorprendidos también porque es temprano, es lunes y no es uno de los deportes más conocidos, pero la verdad que re contento de que haya mucha gente mirando”, contó.
En ese sentido, agregó: “Vi muchos nenes chiquitos, no sé si son de escuelas, pero muy contenta y ojalá que todos estos días el estadio esté así”.
La competencia continuará durante los próximos días y las finales están previstas para el jueves, jornada en la que también se realizará la premiación.
El desafío de representar a Argentina
Para Renzo Farías, el triunfo permitió dejar atrás la tensión del primer partido. “Siempre el primer partido es el más difícil por ahí por los nervios y la ansiedad. Así que bueno, se pudo superar”, explicó.
El santafesino también resaltó el significado de vestir por primera vez la camiseta nacional en su propio país y provincia.
“Hay mucho esfuerzo, mucho sacrificio atrás. Es primera vez que me toca jugar para la selección en mi país y también en mi propia provincia, así que la verdad que muy feliz. A tratar de dar lo mejor y dejar a Argentina lo más alto”, sostuvo.
Farías llega a la competencia después de consagrarse campeón argentino de primera categoría y cuenta además con experiencia internacional tras conseguir dos medallas de bronce en el Mundial de Turquía.
La invitación
El jugador también valoró el trabajo detrás de la organización de los Juegos Suramericanos y destacó el desarrollo del evento en la provincia. “La cantidad de gente que hay atrás de todo esto. Hasta ahora todo viene bien, excelente, felicitar a la provincia porque en un evento así no es fácil, requiere mucho muchísimo tiempo y esfuerzo atrás”, afirmó.
Por último, Farías invitó al público a acercarse a la Estación Belgrano para conocer la disciplina, incluso a quienes nunca tuvieron contacto con las bochas. “Quiero invitar a la gente de la provincia o a la que no también que se acerque, ya sea que juegue a las bochas o no, porque el que no conoce por ahí se puede empezar a interiorizar y lo mejor que digamos sumemos algún bochófilo más”, cerró.