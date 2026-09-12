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Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: quiénes son los santafesinos que competirán por Argentina

Representantes de distintas localidades santafesinas serán parte de la delegación argentina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Juegos Suramericanos 2026: la nueva pista de atletismo, el Invencible Santa Fe y las canchas de hockey. Crédito: Fernando NicolaJuegos Suramericanos 2026: la nueva pista de atletismo, el Invencible Santa Fe y las canchas de hockey. Crédito: Fernando Nicola
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Santa Fe tendrá una importante representación en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Deportistas de distintas localidades de la provincia formarán parte de la delegación argentina en disciplinas individuales y por equipos, desde el atletismo y el ciclismo hasta el vóley, el waterpolo y los deportes náuticos.

La nómina reúne a representantes de Rosario, Santa Fe, Rafaela, Santo Tomé, San Jorge, San Guillermo, Armstrong, Rufino, Villa Constitución, Esperanza, Alcorta, Murphy, Colonia Rosa, Sarmiento, Pavón Arriba y otras localidades santafesinas.

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Atletismo, bochas, ciclismo y esgrima

En atletismo competirán Guillermina Cossio, de Murphy; Victoria Olives, de Alcorta; y Tomás Mondino, de Rafaela.

Las bochas tendrán como representantes santafesinos a Renzo Farías, de San Guillermo; Candela Molina, de Colonia Rosa; y Romina Bolatti, de Sarmiento.

Natalia Vera y Guillermina Cossio competirán por Argentina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.Natalia Vera y Guillermina Cossio competirán por Argentina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

En ciclismo de ruta participará Natalia Vera, de Rafaela, mientras que en esgrima estarán los rosarinos Franco Marchetti y Valentina Casanello.

Presencia santafesina en las disciplinas náuticas

El esquí acuático contará con los hermanos rosarinos Tobías Giorgis y Francisco Giorgis.

En remo competirán Elena Cerrudo, Emiliano Calderón, Ignacio Pacheco y Máximo Pacheco, todos representantes de Rosario. También habrá presencia provincial en vela, con Francisco Guaragna, de Rufino.

El triatlón tendrá dos atletas de la ciudad de Santa Fe: Bautista Arbizu y Tadeo Baruffato.

Mirá tambiénCandela Molina: la santafesina que representará a la Selección Argentina de Bochas en los Juegos Suramericanos

Gimnasia, judo y levantamiento de pesas

En gimnasia artística, el representante será el rosarino Luca Alfieri.

El judo reunirá a cinco deportistas de Rosario: Ivo Dargoltz, Sebastián Nunes, Pablo Aguirre, Nicole Piscina y Agustina De Lucía.

Luca Alfieri, Donato Mastroianni y Candela Molina, santafesinos que competirán por Argentina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.Luca Alfieri, Donato Mastroianni y Candela Molina, santafesinos que competirán por Argentina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

En levantamiento de pesas participarán las hermanas María Luz Casadevall y María Paz Casadevall, de San Jorge.

Patín, rugby, squash y taekwondo

El patín artístico tendrá como representante a Donato Mastroianni, de Armstrong.

En rugby 7's competirá el rosarino Pedro De Haro, mientras que en squash estará Robertino Pezzota, también de Rosario.

La representante santafesina en taekwondo será Brenda Ruiz Díaz, de Rosario.

Tenis, tiro con arco y tiro deportivo

En tenis participarán Luciano Ambrogi y Luisina Giovanini, ambos de Rosario.

En tiro con arco, la representante será Alma Pueyo, de la ciudad de Santa Fe.

El tiro deportivo tendrá tres nombres de la provincia: Alexis Eberhardt, de San Carlos; Germán Koukas, de San Justo; y Amelia Fournel, de Santo Tomé.

Vóley y vóley playa

El vóley contará con tres jugadoras santafesinas: Julieta Ruelli, de Villa Constitución; Martina Bednarek, de Rosario; y Emma Oldani, de Santo Tomé.

En vóley playa participarán Morena Abdala, de Pavón Arriba; Agostina Ghigliazza, de Rosario; Nicolás Capogrosso, de Rosario; y Tomás Capogrosso, también de Rosario.

Alma Pueyo, Emma Oldani, Nahir Stegmayer, Nicolás Capogrosso y Tomás Capogrosso, representantes santafesinosAlma Pueyo, Emma Oldani, Nahir Stegmayer, Nicolás y Tomás Capogrosso, representantes santafesinos

El waterpolo, con una amplia representación

El waterpolo será una de las disciplinas con mayor presencia santafesina.

El equipo estará integrado por los rosarinos Tomás Tilatti, Tomás Galimberti, Tomás Echenique, Ignacio Setti, Esteban Corsi, Lautaro Camino, Carla Comba, Cora Masip y Maitena Romano.

También formarán parte Nicolás Fernández, de Santa Fe, y Nahir Stegmayer, de Esperanza.

Una provincia presente en los Juegos

Con representantes en numerosas disciplinas, Santa Fe tendrá una participación que atraviesa distintos deportes y localidades de la provincia.

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 comenzarán este sábado y se desarrollarán hasta el 26 de septiembre en Santa Fe, Rosario, Rafaela y otras localidades del área metropolitana.

Para los deportistas santafesinos, será la oportunidad de competir en casa, frente a representantes de distintos países de Sudamérica, y ser parte de una competencia que tendrá a la provincia como protagonista.

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