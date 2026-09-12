Santa Fe tendrá una importante representación en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Deportistas de distintas localidades de la provincia formarán parte de la delegación argentina en disciplinas individuales y por equipos, desde el atletismo y el ciclismo hasta el vóley, el waterpolo y los deportes náuticos.
Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: quiénes son los santafesinos que competirán por Argentina
Representantes de distintas localidades santafesinas serán parte de la delegación argentina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
La nómina reúne a representantes de Rosario, Santa Fe, Rafaela, Santo Tomé, San Jorge, San Guillermo, Armstrong, Rufino, Villa Constitución, Esperanza, Alcorta, Murphy, Colonia Rosa, Sarmiento, Pavón Arriba y otras localidades santafesinas.
Atletismo, bochas, ciclismo y esgrima
En atletismo competirán Guillermina Cossio, de Murphy; Victoria Olives, de Alcorta; y Tomás Mondino, de Rafaela.
Las bochas tendrán como representantes santafesinos a Renzo Farías, de San Guillermo; Candela Molina, de Colonia Rosa; y Romina Bolatti, de Sarmiento.
En ciclismo de ruta participará Natalia Vera, de Rafaela, mientras que en esgrima estarán los rosarinos Franco Marchetti y Valentina Casanello.
Presencia santafesina en las disciplinas náuticas
El esquí acuático contará con los hermanos rosarinos Tobías Giorgis y Francisco Giorgis.
En remo competirán Elena Cerrudo, Emiliano Calderón, Ignacio Pacheco y Máximo Pacheco, todos representantes de Rosario. También habrá presencia provincial en vela, con Francisco Guaragna, de Rufino.
El triatlón tendrá dos atletas de la ciudad de Santa Fe: Bautista Arbizu y Tadeo Baruffato.
Gimnasia, judo y levantamiento de pesas
En gimnasia artística, el representante será el rosarino Luca Alfieri.
El judo reunirá a cinco deportistas de Rosario: Ivo Dargoltz, Sebastián Nunes, Pablo Aguirre, Nicole Piscina y Agustina De Lucía.
En levantamiento de pesas participarán las hermanas María Luz Casadevall y María Paz Casadevall, de San Jorge.
Patín, rugby, squash y taekwondo
El patín artístico tendrá como representante a Donato Mastroianni, de Armstrong.
En rugby 7's competirá el rosarino Pedro De Haro, mientras que en squash estará Robertino Pezzota, también de Rosario.
La representante santafesina en taekwondo será Brenda Ruiz Díaz, de Rosario.
Tenis, tiro con arco y tiro deportivo
En tenis participarán Luciano Ambrogi y Luisina Giovanini, ambos de Rosario.
En tiro con arco, la representante será Alma Pueyo, de la ciudad de Santa Fe.
El tiro deportivo tendrá tres nombres de la provincia: Alexis Eberhardt, de San Carlos; Germán Koukas, de San Justo; y Amelia Fournel, de Santo Tomé.
Vóley y vóley playa
El vóley contará con tres jugadoras santafesinas: Julieta Ruelli, de Villa Constitución; Martina Bednarek, de Rosario; y Emma Oldani, de Santo Tomé.
En vóley playa participarán Morena Abdala, de Pavón Arriba; Agostina Ghigliazza, de Rosario; Nicolás Capogrosso, de Rosario; y Tomás Capogrosso, también de Rosario.
El waterpolo, con una amplia representación
El waterpolo será una de las disciplinas con mayor presencia santafesina.
El equipo estará integrado por los rosarinos Tomás Tilatti, Tomás Galimberti, Tomás Echenique, Ignacio Setti, Esteban Corsi, Lautaro Camino, Carla Comba, Cora Masip y Maitena Romano.
También formarán parte Nicolás Fernández, de Santa Fe, y Nahir Stegmayer, de Esperanza.
Una provincia presente en los Juegos
Con representantes en numerosas disciplinas, Santa Fe tendrá una participación que atraviesa distintos deportes y localidades de la provincia.
Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 comenzarán este sábado y se desarrollarán hasta el 26 de septiembre en Santa Fe, Rosario, Rafaela y otras localidades del área metropolitana.
Para los deportistas santafesinos, será la oportunidad de competir en casa, frente a representantes de distintos países de Sudamérica, y ser parte de una competencia que tendrá a la provincia como protagonista.