Este sábado por la tarde se dará comienzo formal a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con la ceremonia de apertura.
Este sábado quedarán inaugurados los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026
La ceremonia de apertura se realizará desde la ciudad de Rosario y junto al Monumento. Los artistas, el calendario y las sedes del gran evento deportivo.
El acontecimiento deportivo del año, los XIII Juegos Suramericanos, ya ingresaron en las horas previas del inicio de las competencias. Del 12 al 26 de septiembre, las sedes de Rosario, Santa Fe y Rafaela reunirán a más de 4.000 atletas provenientes de 15 países.
En este marco, los deportistas y seleccionados que componen la delegación argentina se preparan de manera especial para el debut donde serán alentados por miles de santafesinos y argentinos que lleguen de otras provincias a presenciar la cita continental.
Ceremonia en vivo
La transmisión podrá seguirse en vivo a través del canal de YouTube de El Litoral y por CyD Litoral.
El espectáculo contará con más de 100 artistas y combinará música, teatro, danza, tecnología y mapping. Entre las figuras confirmadas estarán Soledad Pastorutti, Abel Pintos, Luck Ra, Baglietto, Cacho Deicas y Valentino Merlo.
El calendario inicial
El acto de apertura será este sábado a las 18 en el Monumento Nacional a la Bandera. El primer día de competencia en Rosario, el domingo 13, las duplas argentinas de ambas ramas del vóley de playa estarán jugando sus encuentros iniciales a las 11, 12, 15 y 17 en el Picadero de la Rural. En esa misma jornada, desde las 10, habrá gimnasia artística en el Arena Invencible, y comenzará la actividad de natación en el Invencible Centro Acuático, entre otros deportes.
En lo que hace a los deportes colectivos, Las Panteras, el seleccionado femenino argentino de vóley, hará su debut el martes 15 de septiembre, cuando se midan desde las 15 con Paraguay en el Estadio Cubierto de Newell's. En ese mismo recinto, el seleccionado masculino hará su debut el lunes 21 a las 15 frente al combinado de Bolivia.
En cuanto al rugby seven en el Óvalo del Hipódromo, el viernes 18 a las 15.50, el equipo femenino enfrentará a Perú; y Los Pumas lo harán durante la misma jornada a las 17:20 al medirse con Paraguay.
Por otro lado, el jueves 17 de septiembre será el debut en el fútbol para los hombres, a las 10 en el Estadio Marcelo Bielsa enfrentando a Paraguay.
Programación completa
La programación completa para alentar de cerca a los atletas y equipos argentinos ya está disponible en www.santafe2026.ar, con las fechas, horarios y escenarios de cada partido y competencia. Además, durante los Juegos habrá cinco Fan Fest gratuitos en Santa Fe, Rosario y Rafaela.
Cómo acceder
El acceso a las competencias será libre y gratuito hasta completar la capacidad de cada espacio deportivo. Como alternativa, quienes quieran garantizarse el ingreso a un partido o competencia determinada podrán adquirir anticipadamente una entrada por $10.000 a través del sitio oficial de los Juegos. La totalidad de lo recaudado será destinada a Cáritas, la Federación Santafesina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios y CILSA.
La entrada funciona así como una opción para quienes prefieran asegurarse un lugar, sin que sea un requisito para quienes quieran acceder de manera gratuita mientras haya capacidad disponible.