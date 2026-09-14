Tras subirse al podio en la Copa del Mundo con la medalla de bronce, la Selección Argentina masculina de hockey comenzó su participación en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con un andar demoledor en la Asociación Santafesina de Hockey.
Los Leones aplastaron 22 a 0 a Perú en el debut de los Juegos Suramericanos
El elenco albiceleste mantuvo un ritmo imparable durante los cuatro cuartos y firmó una histórica goleada en el arranque del certamen ante el público local.
El combinado nacional no tuvo piedad ante su par de Perú y firmó una contundente goleada por 22 a 0 en la cancha sintética de la capital provincial, en un estreno que dejó en claro las aspiraciones del conjunto albiceleste de quedarse con el oro continental en casa.
Respeto total al rival y una efectividad aplastante
Poco margen para el análisis táctico deja un encuentro con semejante distancia en el marcador. Sin embargo, la nota destacada de la jornada pasó por la actitud del equipo conducido por Juan Manuel Vivaldi: al igual que ocurrió con Las Leonas en su triunfo por 14 a 0 ante Paraguay, el seleccionado masculino respetó a su oponente de principio a fin, manteniendo la intensidad alta y sin sacar el pie del acelerador durante los 60 minutos de juego.
El abultado resultado se repartió a través de una faena goleadora de amplia efectividad:
- Franco Agostini: Repóker de goles (4´, 12´, 15´, 36´ y 45´).
- Mateo Torrigiani: Póker de conversiones (11´, 26´, 43´ y 51´).
- Santiago Tarazona: Hat-trick (19´, 31´ y 58´).
- Yaco Kovalivker y Joaquín Costa: Dobletes cada uno (11´ y 39´; 46´ y 47´ respectivamente).
- Aportes individuales: Un tanto para Luca Dulor (42´), Tomás Ruiz (44´), Mateo Serrano (45´), Nicolás Rodríguez (54´), Thomas Habif (54´) y Martín Ferreiro (57´).
La formación y el foco en la fase de grupos
Para la presentación inicial, Vivaldi dispuso una alineación titular conformada por Joaquín Ruiz en el arco; Nicolás Cicileo, Iñaki Minadeo, Matteo Fernández y Nicolás Rodríguez en la línea defensiva; Martín Ferreiro, Franco Agostini, el capitán Thomas Habif y Santiago Tarazona en la zona media; junto a Tomás Ruiz y Mateo Serrano en el ataque. Durante la rotación sumaron minutos desde el banco Yaco Kovalivker, Luca Dulor, Joaquín Costa, Mateo Torrigiani y Juan Pedro Fernández.
Con este primer paso en la zona única del certamen regional, el seleccionado nacional busca sostener la jerarquía internacional exhibida en los últimos meses y dar continuidad al protagonismo del hockey local frente al público santafesino.
Un debut soñado para la delegación nacional en Santa Fe
El paso de Los Leones terminó de sellar una jornada perfecta para el hockey argentino en el sintético de la capital provincial. Horas antes del estreno masculino, el seleccionado femenino también tuvo una presentación arrolladora en el mismo escenario: Las Leonas vencieron 14 a 0 a Paraguay, dando inicio de la mejor manera a su camino en la fase de grupos del certamen regional.
La doble jornada en el predio de la Asociación Santafesina de Hockey convocó a una importante cantidad de público que acompañó el andar de los representativos nacionales. Con ambas victorias por goleada y el arco en cero, la delegación albiceleste ratificó su favoritismo en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y encendió la ilusión de los fanáticos locales que colmaron las tribunas sobre la calle Raúl Tacca.