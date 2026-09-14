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En vivo: Los Leones enfrenta a Perú por los Juegos Suramericanos 2026

La Selección Argentina de hockey masculino ante el combinado peruano por la primera fecha. Miralo desde el canal de YouTube de El Litoral y CyD Litoral.

Los Leones vs. Perú | Juegos Suramericanos 2026. Foto: El LitoralLos Leones vs. Perú | Juegos Suramericanos 2026. Foto: El Litoral
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La Selección Argentina de hockey masculino debuta este lunes en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 ante Perú.

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La transmisión en vivo se puede seguir a través del canal de YouTube de El Litoral y CyD Litoral.

En vivo

Los Leones cuentan con tres miembros del plantel que obtuvo el tercer puesto en el reciente Mundial disputado en Bélgica y Países Bajos.

Los Leones vs. Perú | Juegos Suramericanos 2026. Foto: El LitoralLos Leones vs. Perú | Juegos Suramericanos 2026. Foto: El Litoral

El encuentro, al igual que el resto de los de este deportes, se lleva a cabo en el Estadio de la Asociación Santafesina de Hockey, ubicado en Raúl Tacca al 700, en la ciudad de Santa Fe.

Debut con triunfo de Las Leonas

El seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped tuvo un estreno contundente en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Las Leonas vencieron 14-0 a Paraguay en el Estadio de la Asociación Santafesina de Hockey, ubicado en Raúl Tacca al 700, en la ciudad de Santa Fe.

Mirá tambiénGoleada de Las Leonas ante Paraguay: fue 14-0 por los Juegos Suramericanos

El encuentro marcó el debut de Argentina ante su público y el inicio de una zona única, en la que cada partido resulta determinante para avanzar directamente a la final por la medalla de oro.

El conjunto argentino dominó el partido y terminó imponiéndose por 14 tantos de diferencia. Paraguay, que ya había sufrido una derrota ante Chile en su presentación, no logró encontrar respuestas frente al seleccionado local.

12 - 26 de septiembre de 2026
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