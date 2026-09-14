Santiago Grassi tuvo un estreno destacado en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El nadador santafesino volvió a competir con el seleccionado argentino en una competencia internacional y lo hizo con una actuación que rápidamente quedó entre las noticias de la jornada.
Juegos Suramericanos: Santiago Grassi brilló en su debut y batió dos récords
El santafesino registró 23s44 en los 50 metros mariposa, estableció una nueva marca nacional y sudamericana y avanzó a la final de la prueba.
En las series clasificatorias de los 50 metros mariposa, Grassi registró 23 segundos y 44 centésimas. La marca le permitió establecer un nuevo récord nacional y sudamericano en la especialidad, además de convertirse en el récord de campeonato de los Juegos.
El resultado también le permitió terminar como el nadador más rápido de la clasificación y asegurar su lugar en la final. La definición de los 50 metros mariposa está prevista para este lunes por la tarde, en el Invencible Centro Acuático Provincial de Rosario.
Un regreso esperado al seleccionado
El santafesino afronta los Juegos Suramericanos con un significado especial. Después de algunos años alejado de las competencias internacionales con el seleccionado argentino, regresó para competir en una cita que se desarrolla justamente en su provincia.
Grassi ya cuenta con una extensa trayectoria internacional. Fue representante argentino en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y Tokio 2020 y también consiguió resultados destacados en competencias panamericanas.
Su vuelta al equipo nacional tuvo así un primer capítulo de alto impacto. En su primera presentación en Santa Fe 2026, el nadador consiguió una marca que no solo le permitió avanzar a la definición, sino que también quedó registrada entre las mejores de su carrera.
El tiempo de 23s44 fue además superior al de todos sus rivales en las series. Detrás suyo terminó el también argentino Ulises Cazau, quien completó su clasificación con 23s92 y también accedió a la final.
Por una medalla
La definición de los 50 metros mariposa reunirá a los ocho mejores clasificados de las series. Entre ellos estarán Grassi y Cazau, en una prueba que tendrá presencia argentina por duplicado.
Para Grassi, la final representa la posibilidad de coronar con una medalla un regreso al seleccionado que comenzó de la mejor manera. El santafesino llegará además con el mejor registro de todos los participantes y el respaldo de haber establecido una nueva marca para la competencia.
Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 reúnen a deportistas de distintos países de la región y tienen como sedes a Santa Fe, Rosario y Rafaela. La natación es una de las disciplinas que concentra buena parte de la participación argentina durante esta primera etapa de la competencia.
En Rosario, Grassi buscará cerrar su primer día de competencia con otra actuación destacada. El santafesino ya dejó su marca en las series y ahora irá por el podio en una de las pruebas más rápidas del programa de natación.