De Entre Ríos a Santa Fe

La emoción de chicos de Concordia al ver a Las Leonas por primera vez en los Juegos Suramericanos

Una delegación de la Escuela Municipal LSA, de La Criolla y Ayuí, viajó desde el departamento Concordia para vivir los Juegos Suramericanos y acercarse por primera vez a una de las selecciones más reconocidas del hockey argentino.