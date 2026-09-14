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Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
De Entre Ríos a Santa Fe

La emoción de chicos de Concordia al ver a Las Leonas por primera vez en los Juegos Suramericanos

Una delegación de la Escuela Municipal LSA, de La Criolla y Ayuí, viajó desde el departamento Concordia para vivir los Juegos Suramericanos y acercarse por primera vez a una de las selecciones más reconocidas del hockey argentino.

Jóvenes de La Criolla y Ayuí llegaron a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 para alentar a Las Leonas, en una emotiva visita de la delegación de Concordia.Jóvenes de La Criolla y Ayuí llegaron a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 para alentar a Las Leonas, en una emotiva visita de la delegación de Concordia.
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La emoción comenzó mucho antes de llegar. A las 3 de la mañana, una delegación de 56 chicos y siete adultos de la Escuela Municipal LSA de La Criolla y Ayuí, en el departamento Concordia, Entre Ríos, emprendió viaje hacia los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 para vivir una experiencia muy especial: conocer el entorno de la competencia y ver por primera vez a Las Leonas.

“Nos cuesta mucho acercarnos a estos grandes eventos, pero lo teníamos planificado durante todo el año. Surgió la posibilidad, emprendimos viaje y acá estamos”, contó Blanca Castaño, profesora de hockey de la institución.

El sueño cumplido de una delegación entrerriana en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026Alumnos de la Escuela Municipal LSA de Entre Ríos viajaron a Santa Fe para presenciar los Juegos Suramericanos 2026 y ver por primera vez a Las Leonas en vivo.

El esfuerzo del viaje quedó rápidamente en segundo plano al llegar. La delegación entrerriana fue recibida con entusiasmo y se encontró con una organización que, según destacó la docente, estuvo “relinda” y muy ordenada.

Para los chicos, la jornada tuvo además un significado especial. Muchos de ellos nunca habían tenido la posibilidad de acercarse a un evento deportivo de esta magnitud y mucho menos de ver en vivo a una de las selecciones más reconocidas del hockey argentino.

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“Para ellos es la primera vez, así que están re contentos y emocionados”, explicó Blanca, quien ya cuenta con experiencia en grandes acontecimientos deportivos, pero que esta vez disfrutó de una manera diferente al acompañar a sus alumnos.

Entre los integrantes de la delegación estaba Ezequiel Lautaro Braizá, quien se mostró muy emocionado por la posibilidad de vivir la jornada y conocer de cerca el ambiente de los Juegos. Para el joven, además, era la primera vez que tenía la oportunidad de ver a Las Leonas en persona.

La expectativa había comenzado mucho antes de llegar. El viaje desde Entre Ríos, la salida de madrugada y el cansancio del colectivo quedaron en segundo plano frente a la alegría de estar allí. Ezequiel compartió la experiencia con sus compañeros, en una jornada que seguramente quedará entre sus recuerdos más importantes vinculados al hockey.

La visita de la Escuela Municipal LSA dejó una de las postales de Santa Fe 2026: acercar el deporte de alto rendimiento a nuevas generaciones y permitir que chicos y chicas de distintas localidades puedan sentirse parte de una celebración que trasciende las sedes de competencia.

12 - 26 de septiembre de 2026
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