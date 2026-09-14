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Argentina se quedó con la medalla de oro en Piso Femenino de Gimnasia Artística

El equipo argentino de Isabella Ajalla, Julieta Lucas, Emilia Acosta, Rocio Saucedo. Fila Dalinger y María Estoco. Brasil llegó a la plata y Panamá al bronce.

Enorme desempeño del equipo argentino en Gimnasia Artística. Crédito: Juegos Suramericanos 2026Enorme desempeño del equipo argentino en Gimnasia Artística. Crédito: Juegos Suramericanos 2026
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El equipo argentino de Gimnasia Artística se quedó con la medalla de oro en Piso Femenino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

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La competencia se llevó a cabo en el Invencible Arena, dentro del Predio Ferial Parque Independencia de la ciudad de Rosario.

Argentina quedó primera en el conjunto de puntos por equipo con un resultado total de 208.706, superando a los 206.188 de Brasil y 198.538 para Panamá.

La tabla final por equipos.La tabla final por equipos.

En el concurso individual completo, la primera fue Julieta Lucas con 52.435, seguida por la brasileña Gabriela Boucas con 52.351 y el tercero también para Emilia Acosta con 51.501.

Aparato por Aparato

En Salto, la mejor fue la panameña Hillary Herrón con 13.467, seguida de la argentina Emilia Acosta con 13.351. La tercera fue la chilena Makarena Pinto con 12.834.

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En Barras Asimétricas las dos mejores fueron argentinas: Julieta Lucas y María Estoco, respectivamente. La tercera fue Julia Pereira de Brasil.

El podio en el total individual.El podio en el total individual.

En Viga de Equilibrio la mejor fue Fila Dalinger, seguida de dos brasileñas: Gabriela Boucas y Gabriela Rodrigues.

En Suelo la mejor fue Boucas, seguida de su compatriota Pereira y la argentina Ajalla en tercera posición.

12 - 26 de septiembre de 2026
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