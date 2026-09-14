Fernando Contreras consiguió una histórica medalla de oro para Argentina en los Juegos Suramericanos 2026, que se disputan en la provincia de Santa Fe.
Fernando Contreras hizo historia y le dio otro oro a Argentina en Mountain Bike
El mendocino ganó la final de Cross-Country en Santa Fe y consiguió la primera medalla argentina en esta prueba de los Juegos Suramericanos. Terminó con un tiempo de 1:24:27.
El ciclista mendocino se impuso en la final de Mountain Bike Cross-Country y logró un resultado inédito para el país, que hasta esta edición nunca había conseguido subir al podio en esta disciplina dentro de los Juegos.
Un triunfo con ventaja
Contreras completó la prueba en 1 hora, 24 minutos y 27 segundos y se quedó con el primer puesto por delante de los brasileños Alex Malacarne y Ulan Bustos.
El argentino aventajó por 10 segundos a Malacarne y por 1 minuto y 33 segundos a Bustos.
Con este resultado, la delegación nacional sumó su cuarta medalla dorada en la competencia.
Un resultado histórico
La victoria marcó además un hecho inédito para el Mountain Bike argentino dentro de los Juegos Suramericanos.
Hasta esta edición, Argentina no había logrado conseguir una medalla en esta prueba.
El otro representante nacional, Agustín Durán, abandonó en la tercera vuelta cuando se encontraba en la tercera posición.
La emoción de Contreras
Luego de cruzar la meta, el mendocino se mostró visiblemente emocionado y explicó que la victoria tuvo una dedicatoria especial.
“Este triunfo es para una persona que se me fue este año, para mi viejo. Y para toda mi familia que me han apoyado en un año muy complicado para mí”, expresó en diálogo con TyC Sports.
Contreras también contó que atravesó meses difíciles antes de llegar a los Juegos.
“Estuve a punto de bajarme de la bicicleta”
“Hace unos meses estuve a punto de bajarme de la bicicleta, y bueno, gracias a los profesionales, que me ayudaron muchísimo, hoy puedo estar acá”, señaló.
El oro conseguido en Santa Fe se convirtió así en uno de los resultados más destacados de la delegación argentina en el comienzo de los Juegos Suramericanos 2026.