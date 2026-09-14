Cronograma

Fan Fest: cómo sigue la programación artística para hoy

Durante todo el domingo, familias y jóvenes se acercaron a conocer las propuestas de Santa Fe, Rosario y Rafaela. Hubo música, baile, espectáculos, gastronomía y actividades para compartir, en una jornada que tuvo a los artistas como protagonistas. Hoy se renueva la propuesta con una programación para todos los gustos en Rosario, Rafaela y Santa Fe.