Isabel Di Tella se quedó este lunes por la tarde con la medalla de oro en espada individual femenino dentro de la Esgrima en el marco de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
Isabel Di Tella se sumó a su hermano y ganó el oro en espada individual femenino
Su hermano Pascual ya había obtenido el primer puesto este domingo. Augusto Servello alcanzó el máximo galardón en Florete Individual Masculino.
Di Tella venció 15 a 12 a la peruana María Doig en el Estadio Salvador Bonilla del Club Atlético Provincial de la ciudad de Rosario.
Es la segunda vez que Isabel lo logra. La primera había sido en 2018.
Esgrima de sangre
Pascual Di Tella, hermano de Isabel, se consagró campeón en la prueba de sable individual y consiguió la primera medalla de oro para la delegación nacional en la competencia de este domingo.
El porteño derrotó por 15-12 al venezolano Eliecer Romero en la definición disputada en Rosario. El triunfo llegó ante uno de los principales candidatos al título.
Otro oro argentino
También en Esgrima, pero en Florete Individual Masculino, el oro y la plata se quedaron en casa luego de una final con doble participación argentina.
Augusto Servello venció a Andrea Nigosanti por 15 a 10.