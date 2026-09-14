Qué días juega la Selección Argentina de fútbol en los Juegos Suramericanos

#Sub19 Cambio de último momento en la lista de convocados del fútbol masculino en los Juegos @suramericanos26.



🔁 Por lesión es baja Bruno Galassi (Lazio), y se suma al plantel Pedro Javier Pascual, del Club Lanús.



💪 Esta tarde la delegación cumplirá con su primer… pic.twitter.com/oX54gPvTv7