El santafesino Santiago Grassi se quedó con la plata en los 50 metros mariposa de Natación en el marco de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
El santafesino Grassi se quedó con la plata en los 50 metros mariposa de Natación
El venezolano Jorge Otaiza obtuvo el oro. Ulises Cauza, otro argentino, completó el podio.
El ganador de la prueba fue el venezolano Jorge Otaiza con un tiempo de 23.60 segundos con un tiempo de reacción de 0.65.
Grassi llegó con 23.62, a sólo 0.02 del ganador. Ulises Cazau, otro argentino, terminó tercero y llegó al bronce con 23.84 segundos.
El récord olvidado
Santiago Grassi había alcanzado un Récord de los Juegos Suramericanos en la prueba tempranera de este lunes.
En las series clasificatorias de los 50 metros mariposa, Grassi registró 23 segundos y 44 centésimas. La marca le permitió establecer un nuevo récord nacional y sudamericano en la especialidad, además de convertirse en el récord de campeonato de los Juegos.
El resultado también le permitió terminar como el nadador más rápido de la clasificación y asegurar su lugar en la final. La definición de los 50 metros mariposa está prevista para este lunes por la tarde, en el Invencible Centro Acuático Provincial de Rosario.