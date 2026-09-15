Estreno en la ciudad de Santa Fe

El stand up paddle crece, compite y suma medallas en los Juegos Suramericanos

Santino Basaldella y Juliette Duhaime fueron oro, mientras que Lucía Clembosky e Ignacio Arias, se quedaron con la plata y el bronce respectivamente. El resultado, más allá del logro, es un gran impulso para la disciplina.