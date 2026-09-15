Argentina finalizó este martes 15 de septiembre en el segundo puesto del medallero de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La delegación nacional llegó a las 64 preseas, distribuidas en 22 de oro, 16 de plata y 26 de bronce.
Cómo quedó el medallero de los Juegos Suramericanos tras la tercera jornada
La delegación nacional acumula 22 oros, 16 platas y 26 bronces. Brasil lidera con 75 preseas y Colombia completa el podio general con 50 en Santa Fe 2026.
Brasil conserva el liderazgo con 75 medallas: 28 doradas, 28 plateadas y 19 de bronce. Colombia se mantiene muy cerca de Argentina en cantidad de títulos y completa el podio con 50 preseas, entre ellas 21 oros.
Medallero
Diez triunfos argentinos durante el martes
La gimnasia artística entregó dos títulos para Argentina. Julieta Lucas se impuso en barras asimétricas y Emilia Acosta ganó la prueba femenina de salto. María Estoco fue plata en barras, mientras que Daniel Villafañe logró el bronce en anillas.
Juan Segundo Rodríguez se quedó con la prueba libre masculina de patinaje artístico, seguido por Donato Mastroianni. En la rama femenina, Micaela Lopetegui consiguió la plata y Valentina Longo terminó tercera.
Mateo Kalejman ganó la contrarreloj individual masculina de ciclismo en ruta. Manuel Turone fue bronce en BMX Freestyle y Delfina Dibella terminó tercera en la contrarreloj femenina.
Argentina 1 obtuvo el oro en la competencia mixta de rifle de aire a 10 metros. En patinaje de velocidad, Benjamín Gader ganó los 5.000 metros por puntos y Ken Kuwada completó el 1-2 nacional.
Dos títulos en Stand Up Paddle
El Stand Up Paddle entregó otras dos medallas doradas. Santino Basaldella ganó el sprint masculino e Ignacio Arias fue tercero, mientras que Juliette Duhaime se impuso en la rama femenina y Lucía Clembosky consiguió la plata.
La esgrima también aportó al medallero argentino con la plata de María Perroni y el bronce de Candela Espinosa en sable individual femenino. María Luz Casadevall, por su parte, fue segunda en la categoría de 61 kilogramos del levantamiento de pesas.
Malena Santillán volvió a celebrar en la pileta
Uno de los resultados destacados para Santa Fe fue la victoria de Malena Santillán. La nadadora de Unión obtuvo el oro en los 200 metros espalda y encabezó un 1-2 argentino junto a Cecilia Dieleke. La colombiana Jasmín Pistelli completó el podio.
Macarena Ceballos también subió a lo más alto al ganar los 50 metros pecho. Martina Barbeito fue tercera en esa prueba y el equipo femenino argentino logró la plata en la posta 4x100 metros libre.
La natación sumó además las platas de Lucas Alba en los 1.500 metros libre y de Dieleke en los 200 espalda. Delfina Dini obtuvo el bronce en los 1.500 metros y el relevo masculino nacional terminó tercero en los 4x100 metros libre.
Cómo quedó el medallero
Venezuela ocupa el cuarto lugar con ocho oros, nueve platas y siete bronces, para un total de 24. Chile acumula 26 preseas, pero aparece quinto porque tiene seis títulos dorados, dos menos que la delegación venezolana.
Perú se ubica sexto con 17 medallas y Ecuador marcha séptimo con nueve. Paraguay, que consiguió su primer oro, ascendió al octavo puesto con siete preseas y superó a Uruguay, que permanece con un título. Panamá completa los diez primeros lugares con una plata y un bronce.