Argentina consiguió dos medallas en la final masculina de sprint de Stand Up Paddle de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
Santino Basaldella se quedó con el oro y Argentina sumó dos medallas en SUP masculino
El argentino se impuso en la final de sprint con 55.92 segundos. Ignacio Arias terminó tercero con 59.67 y completó una destacada actuación nacional.
Santino Luca Basaldella se quedó con la medalla de oro después de completar la prueba en 55.92 segundos, mientras que Ignacio Lionel Arias terminó tercero con 59.67.
Basaldella se quedó con el primer puesto
El argentino superó al peruano Itzel Vicente Delgado Naranjo, quien terminó segundo con un registro de 57.95 segundos.
Delgado llegaba a la competencia como uno de los nombres destacados de la prueba, luego de haber finalizado entre los ocho mejores del Campeonato Mundial 2025.
Basaldella logró sacarle 2.03 segundos al representante peruano y aseguró una nueva medalla dorada para la delegación argentina.
Arias completó el podio
El tercer puesto quedó también en manos argentinas, con Ignacio Lionel Arias.
Arias marcó un tiempo de 59.67 segundos y terminó por delante del colombiano Rober José Córdoba.
El representante de Colombia quedó cuarto con un registro de 1 minuto, 34 segundos y 12 centésimas.
Los resultados de la final
Santino Luca Basaldella (Argentina): 55.92
Itzel Vicente Delgado Naranjo (Perú): 57.95
Ignacio Lionel Arias (Argentina): 59.67
Rober José Córdoba (Colombia): 1:34.12
De esta manera, Argentina colocó a dos representantes entre los tres mejores de la final masculina de sprint de Stand Up Paddle.