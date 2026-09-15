La primera jornada de tiro deportivo de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 comenzó este martes 15 de septiembre en la ciudad de Recreo, con la participación de representantes de distintos países y una importante presencia argentina.
El santafesino Germán Koukas compitió en el estreno del tiro deportivo en los Suramericanos
El oriundo de San Justo integró junto a Victoria Malena Luna Avellaneda la dupla nacional en la prueba mixta. Este miércoles volverá a competir en la modalidad individual masculina de 10 metros.
La disciplina reúne pruebas de precisión con pistola y rifle, además de las modalidades de escopeta. Es una especialidad histórica del programa olímpico que exige concentración, técnica y control en cada disparo.
Luego de las primeras competencias, El Litoral dialogó con deportistas y referentes de la organización para conocer cómo se vivió el estreno de la actividad y cuáles son las expectativas para las próximas jornadas.
El inicio de la competencia
En este marco, Lautaro Torres, Venue Manager de la competencia, explicó cómo se desarrolló la primera jornada: “Se va a competir rifle y pistola de aire mixto y escopeta. Van a ser las dos disciplinas que se van a estar compitiendo a lo largo de la jornada hasta el día domingo van a haber competencia todos los días.”
El tiro deportivo contempla distintas modalidades. Entre las pruebas de rifle se encuentra la competencia de 50 metros en tres posiciones —tendido, de rodillas y de pie—, mientras que en pistola se disputa, entre otras, la prueba de 25 metros de fuego rápido con calibre .22.
También forman parte del programa las pruebas de 10 metros con pistola y rifle de aire, además de trap y skeet, disciplinas de escopeta en las que los participantes deben acertar a discos lanzados al aire.
Sobre la cantidad de participantes, agregó: “En total tenemos un aforo de 104 deportistas repartidos en los 15 países que compiten en los Juegos Suramericanos, eh así que bueno, es una un momento histórico tanto para la ciudad como para para el deporte argentino.”
Torres explicó la dinámica de las definiciones: “Este deporte tiene la particularidad de que todos los días se entregan medallas. Clasifican y se entregan medallas.”
Los argentinos
El santafesino Germán Koukas fue uno de los representantes argentinos que participó en el estreno. El deportista de San Justo, que entrena y reside en San Carlos, compitió en la prueba de 10 metros pistola de aire mixto haciendo equipo con Victoria Malena Luna Avellaneda, representante del Tiro Federal Argentino de Buenos Aires.
Ellos forman una de las duplas oficiales de la delegación argentina en esta categoría. La otra pareja nacional que representa al país en la misma prueba está integrada por Josefina Mella y Germán Darío Zaupa.
Después de su participación, Koukas analizó su actuación: “No conforme por hoy con el final, pero sí me quedo con lo positivo, las dos primeras series creo que fueron muy buenas.”
El santafesino volverá a competir este miércoles en la prueba individual masculina de 10 metros pistola de aire. Los ocho mejores de la clasificación avanzarán a la final.
De cara a esa competencia, sostuvo: “Mañana hacer las cosas bien como sí venía haciéndolas en las dos primeras series y tratar de haciendo las cosas de esa forma creo que vamos mañana a pelear entre los primeros para estar en la final.”
Las voces de Perú y Venezuela
A su turno Marko Carrillo, representante de Perú, contó cómo atravesó la clasificación de la prueba mixta: “La etapa de la clasificación de la prueba mixta ha sido un poco difícil al inicio, pero hemos podido sobrellevarlo con el transcurso de la de la competencia.”
El peruano explicó que su preparación incluyó participaciones en Copas del Mundo en España y Alemania, además de entrenamientos en Lima. Después de los Juegos Suramericanos, su calendario continuará con el Panamericano de Tiro en Lima.
Carrillo también destacó el acompañamiento del público durante la jornada: “Muy bien, muy contentos, un poquito de frío, pero el calor de la gente, el público que está aquí apoyando, que está interesados en el deporte, hace que uno se sienta como en casa.”
Por su parte, la venezolana Verónica Lozada contó sus sensaciones después de su primera prueba: “Tenía un poquito de frío y, bueno, de los nervios y entre el frío, un poquito temblando, pero bastante bien. La cancha súper buena, el polígono espectacular, las personas, las instalaciones, todo 10 de 10.”
La deportista comenzó a practicar tiro a los 19 años y actualmente tiene 25. Sobre esta primera experiencia en los Juegos, señaló: “Esta fue mi primera prueba, todavía queda la individual, con las expectativas bastante altas y queriendo todo lo mejor.”
Lozada también destacó el valor personal de la competencia: “Es que es una experiencia inigualable para mí. Conocer un país nuevo, conocer gente nueva es indescriptible y, bueno, para mí el deporte es mi vida en este momento, así que viajar y conocer y participar es muy emocionante para mí.”
Sobre lo que representa esta disciplina, agregó: “El tiro tiene algo que es muy importante y es la disciplina. Dentro de todo, la precisión y nunca rendirse, porque a pesar de que son bastantes tiros de competencia, hay que luchar tiro a tiro para poder seguir y eso creo que es una de las cosas más bonitas que hay.”
La representante venezolana también se refirió a su llegada a Santa Fe: “Venimos de Rosario y llegamos con mucho frío. Pero bastante linda. Me encantó, primera vez que piso Argentina y muy bien.”
Las medallas de la prueba mixta
La primera definición del tiro deportivo dejó a Perú con la medalla de oro en la prueba de 10 metros pistola de aire mixto, gracias a la actuación de Annia Becerra y Marko Carrillo.
La plata fue para Brasil, con Tatiana Diniz y Felipe Wu, mientras que el bronce quedó nuevamente en manos de Perú, con Deysi Jilapa y Jose Ullilen.
Cómo continúa el tiro deportivo
La actividad continuará este miércoles 16 de septiembre con nuevas pruebas y finales. Koukas volverá a competir en la individual masculina de 10 metros pistola de aire, mientras que también habrá actividad de skeet femenino y masculino.
La clasificación de pistola de aire masculina será de 9 a 10:15, mientras que la final está prevista para las 11:15. En skeet, las clasificaciones se desarrollarán durante la mañana y las finales serán a las 12:30 para las mujeres y a las 14 para los hombres.
Antes de volver a competir, Koukas contó cómo vivirá las horas posteriores a su primera presentación: “Ahora vamos aprovechar de saludar a los amigos, familiares que vinieron a vernos, también muy agradecido a los que hicieron el aguante de casa también. Y a pensar en mañana, enfocarnos.”
El santafesino también expresó lo que significa competir cerca de su lugar de origen: “Y para mí que soy santafesino es un orgullo muy grande, una felicidad enorme. Es como estar en Disney para mí, con toda tu gente también apoyándote.”
La actividad del tiro deportivo continuará hasta el domingo en Recreo, con competencias de pistola, rifle y escopeta y nuevas medallas en juego.