Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 continuarán este martes 15 de septiembre con una extensa programación que comenzará a las 8 y tendrá actividad en Santa Fe, Rosario, Rafaela, Paraná y Buenos Aires.
Juegos Suramericanos: la agenda completa del martes 15 de septiembre
La jornada comenzará a las 8 y tendrá competencias en Santa Fe, Rosario, Rafaela, Paraná y Buenos Aires, con numerosas pruebas y finales por medallas.
La jornada incluirá bochas, bowling, esgrima, ciclismo, tiro deportivo, remo, hockey, natación, vóley playa, patinaje, pentatlón moderno, golf, voleibol, clavados, levantamiento de pesas, SUP, softbol, esports, gimnasia y boxeo.
Entre las principales definiciones aparecen las contrarreloj de ciclismo en Rafaela, las finales de BMX Freestyle, pruebas de tiro deportivo y SUP en Santa Fe y una cargada programación de patinaje, natación y gimnasia en Rosario.
Una mañana con actividad desde las 8
La programación comenzará a las 8 en Santa Fe con la segunda fase clasificatoria de petanca. Media hora más tarde, Buenos Aires recibirá el doble masculino de bowling.
A las 9 habrá uno de los bloques más intensos. En Rafaela se disputará la final femenina de contrarreloj de ciclismo de ruta, mientras que Santa Fe tendrá clasificación de pistola de aire mixto, skeet femenino y masculino y el inicio de distintas series de remo.
Rosario tendrá desde la misma hora los preliminares de sable individual femenino. A las 9.30 se sumarán el volo en Santa Fe y las series femeninas de 500 metros + D del patinaje de velocidad.
Desde las 10, Chile y Perú se enfrentarán por el hockey femenino en Santa Fe. Rosario concentrará natación, vóley playa, patín artístico, patinaje de velocidad, pentatlón moderno, golf y el partido de voleibol femenino entre Chile y Venezuela.
El tiro deportivo tendrá a las 10.40 la final mixta de pistola de aire a 10 metros. A las 11 comenzará la competencia femenina de trampolín de tres metros en clavados y, a las 11.30, Rafaela recibirá la contrarreloj masculina de ciclismo.
Finales y presencia argentina durante la tarde
El mediodía tendrá un importante bloque en Santa Fe con las pruebas de sprint de SUP, tanto masculinas como femeninas, que contemplan clasificaciones y finales. En Rosario comenzarán además los 70 kilos masculinos del levantamiento de pesas.
A las 12.30 se disputará la clasificación mixta de rifle de aire a 10 metros en Santa Fe y el doble femenino de bowling en Buenos Aires. El softbol comenzará a las 13.30 en Paraná con Brasil frente a Venezuela.
A las 14, Rafaela tendrá la final femenina del BMX Freestyle y Rosario recibirá la primera semifinal de Valorant, los 57 kilos femeninos de pesas y partidos de vóley playa. En Santa Fe jugarán Chile y Uruguay por el hockey masculino.
La esgrima tendrá definiciones desde las 14.30 en Rosario con las finales de sable individual femenino y espada individual masculino. A las 15 llegará la final masculina del BMX Freestyle y Argentina enfrentará a Paraguay por el voleibol femenino.
A las 16, Las Leonas jugarán ante Uruguay en Santa Fe. En Rosario se disputarán los 5.000 metros por puntos femeninos del patinaje de velocidad, mientras que a las 16.20 comenzará el primer día de finales por aparatos de gimnasia artística.
Las finales de 500 metros + D del patinaje de velocidad serán a las 17 en mujeres y a las 17.15 en varones. También desde las 17 se jugará la segunda semifinal de Valorant.
Natación, softbol y el cierre de la jornada
La natación tendrá desde las 18 sus finales de 1.500 metros libre, 100 metros mariposa, 200 metros espalda, 50 metros pecho y el relevo 4x100 libre, con competencias femeninas y masculinas en Rosario.
A esa misma hora, Argentina enfrentará a Bolivia por el softbol femenino en Paraná. El seleccionado nacional volverá a presentarse a las 20.30 frente a Colombia, también por la fase preliminar.
Santa Fe tendrá desde las 19 la segunda fase clasificatoria del volo progresivo masculino. La programación incluye además los cuartos de final de boxeo en Rafaela, sin horario determinado, en las categorías femenina de 54 kilos y masculinas de 70, 80 y 90 kilos.