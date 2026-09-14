Juegos Suramericanos 2026

Luca Alfieri, bronce en Rosario: “Competir en casa tiene un condimento especial”

El gimnasta rosarino integró el equipo argentino que consiguió el tercer lugar en el podio en gimnasia artística masculina. El atleta destacó el acompañamiento del público y contó qué significa para él competir por primera vez en su ciudad.