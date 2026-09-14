Para Luca Alfieri, la medalla de bronce conseguida junto al equipo argentino de gimnasia artística masculina tuvo un significado especial. No solo porque le permitió subir al podio de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, sino porque lo hizo en Rosario, su ciudad y frente a su familia, sus amigos y una tribuna que lo acompañó en cada presentación.
Luca Alfieri, bronce en Rosario: “Competir en casa tiene un condimento especial”
El gimnasta rosarino integró el equipo argentino que consiguió el tercer lugar en el podio en gimnasia artística masculina. El atleta destacó el acompañamiento del público y contó qué significa para él competir por primera vez en su ciudad.
Luego de conseguir el bronce, el gimnasta contó cómo vivió una jornada que quedará entre las más especiales de su carrera. “Yo soy rosarino y nunca tuve la posibilidad de competir en mi ciudad. Muy pocas veces pude hacerlo en mi país. Lo de ayer, con el estadio lleno y la gente alentando, fue una locura”, expresó.
Alfieri reconoció que antes de salir a competir aparecieron los nervios propios de una competencia en casa. Sin embargo, cuando vio a sus seres queridos en las tribunas, decidió cambiar la mirada. “Dije: ‘Ya está. Vamos a disfrutar esto’. Un Juego Suramericano pasa cada cuatro años y no sé si vamos a volver a tenerlo acá en Rosario. Qué mejor que solamente pensar en disfrutar”.
Según explicó, esa decisión terminó siendo clave para su desempeño. “No fue casualidad que, buscando el disfrute, haya sido una de las mejores competencias que tuve”, señaló.
Una medalla compartida con la gente
El gimnasta santafesino también puso en valor el acompañamiento que recibió durante todo su recorrido deportivo. Para él, el apoyo no aparece solamente cuando llegan los buenos resultados, sino también en los momentos difíciles.
“Hoy estamos festejando una medalla y competir de igual a igual con potencias importantes como Brasil, Chile o Colombia, pero también estuve en momentos donde la serie no salió y la medalla no vino. Ellos siempre estuvieron ahí”, destacó.
Por eso, sintió que el podio también era una manera de devolverles ese cariño. “Lo mínimo que quería hacer era que saliera todo bien y poder disfrutarlo con ellos, para que sean parte también de mi felicidad y de los logros que voy obteniendo”, expresó.
El rosarino todavía tendrá una competencia más en estos Juegos: disputará la final de barra el miércoles. Y ya piensa en aprovechar el resto del evento desde otro lugar. “Soy fanático del deporte, no solo de gimnasia. Una vez que termine mi disciplina voy a estar todos los días yendo a ver lo que pueda, alentando a los compañeros argentinos”, anticipó.
El orgullo de ser santafesino
Más allá de los resultados, Alfieri destacó la experiencia de ser parte de unos Juegos organizados en su provincia. Aseguró que el nivel de organización y el acompañamiento del público fueron aspectos que también sorprendieron a deportistas de otros países.
“Me genera mucho orgullo como rosarino. Tuve la oportunidad de estar en otros Juegos Sudamericanos y en Juegos Panamericanos, y el nivel de organización que estamos teniendo acá es de los mejores en los que estuve”, afirmó.
También valoró que el evento permita acercar disciplinas a personas que quizás nunca tuvieron contacto con ellas. “Hay muchos deportes que por ahí uno no conoce mucho y este tipo de eventos te hace conocerlos, adentrarte y encontrar cosas nuevas”, explicó.
En ese sentido, consideró que el impacto de los Juegos puede ir más allá de las competencias y dejar una huella para las próximas generaciones: “Rosario, Santa Fe y Rafaela están quedando a la altura de lo que demanda un Juego Suramericano como este”, sostuvo.
“Que se animen a probar”
Con esa mirada, Alfieri dejó un mensaje para quienes se acerquen por primera vez a una disciplina durante los Juegos: que se animen a probar.
Medallero
“No importa la edad, el nivel o la experiencia. En todos los deportes siempre hay un lugarcito para alguien”, aseguró. Y puso como ejemplo a la propia gimnasia, donde existen grupos de adultos que comienzan a practicar incluso sin experiencia previa.
Su recomendación fue simple: acercarse a un club, un gimnasio o una escuela y dar el primer paso.
“El deporte es vida. Te saca de muchas cosas malas y te adentra en muchas buenas. No hay nada más lindo que practicar deporte y encontrar la pasión justamente en algún deporte o en alguna disciplina que hayas probado”, concluyó.