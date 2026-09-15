Ciclo olímpico

Colombia celebra el encuentro suramericano en Santa Fe: “Me voy con el corazón lleno y con una alegría inmensa”

Javier Vergara, jefe de Misión de Colombia, destacó el valor de los Juegos como parte del ciclo olímpico y puso en primer plano el intercambio entre los países de la región. Tras recorrer Rosario, aseguró que se lleva una imagen inolvidable de su paso por Argentina.